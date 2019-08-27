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辦案高手南市刑大分隊長陳建順 培訓新秀刑警傾囊相授

2019-08-27 07:36聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市刑大偵四隊分隊長陳建順，從警37年來，用心傳承師徒制培育出許多基層刑警。他今天說，訓練新人秘訣是從做中學，帶著他們上街頭盤查可疑人車，從中訓練眼力和臨場應變能力，逮捕可疑嫌犯後回隊上製作筆錄，他再看過筆錄後，從中教導詢問的技巧。

「我很感謝師傅許明富教我當刑警基本功夫。」許曾任台南交通大隊小隊長，現已從台南市警一分局東寧派出所所長退休。陳建順說，許在交大時負責毒品專案，帶領他上街頭抓毒蟲，陳並跟藉學會辨識毒癮者方法。

陳建順說，染上海洛因者雙方靜脈都是針孔，下巴會因代謝不良長滿爛痘子；染上安非他命毒癮者，下巴和臉頰也會長爛痘，都是可疑盤查對象，如持有毒品，帶回採尿送驗呈毒品陽性反應，可依毒品罪嫌送辦。

累積多年經驗，陳建順辦案的敏感度高，在市警二分局偵查隊服務時，派出所查獲曾姓嫌犯，陳檢視他的手機，發現有一通可疑簡訊，內容寫有「請撿到我手機和皮包證件的人，請和我聯絡還給我。」

陳建順回播電話給後才查出，曾嫌假冒家長到補習班接小孩，趁被害女會計不注意，涉嫌偷她的皮包和手機，還冒用弟弟名義應訊，陳識破他冒名應訊後，供出真實姓名，竟然是三個地檢署發布的竊盜通緝犯，並擴大清查偵破49件竊案。

台南市刑大偵四隊分隊長陳建順，辦案敏感度高，曾靠著一通簡訊循線偵破49件竊案。記...
台南市刑大偵四隊分隊長陳建順，辦案敏感度高，曾靠著一通簡訊循線偵破49件竊案。記者黃宣翰/攝影
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