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98歲老醫師謝春梅看診中 陳時中訪福基診所喊讚

2019-08-26 20:18中央社 苗栗縣26日電

苗栗縣公館鄉福基診所醫師謝春梅行醫逾70載，現已高齡98歲仍在執業，是全台最年長執業醫師，衛福部長陳時中今天到訪診所，讚揚他長年奉獻地方醫療精神。

立法院衛生環境委員會召集委員徐志榮辦公室今明兩天舉辦「苗栗地區基層醫療院所執行公共衛生任務之現況與檢討」考察行程，邀請衛福部長陳時中及國健署、醫事司、長照司等官員下鄉考察，下午特別參訪苗栗縣公館鄉福基診所，拜會高齡98歲、自日治時期行醫迄今74年的老醫師謝春梅。

立委徐志榮與陳時中等人到訪時，謝春梅還在診間替病患看診，年近百歲的他，仍耳聰目明、行動自如，注射下針更是「快、狠、準」，碰巧今天護理師沒上班，從掛號、看診到調劑、包藥，他都親力親為。

徐志榮表示，謝春梅23歲就回鄉開業，同學曾邀他到台北發展，他也不為所動，在故鄉公館一待就超過74年，即便現在已高齡98歲，仍每天照常看診，守護鄉親健康70餘載，堪稱是人間菩薩、醫界之光；陳時中也為謝春梅長期深耕地方基層醫療豎起大拇指喊讚。

苗栗縣獅潭鄉衛生所藥師、醫師相繼離職，偏鄉、基層醫療資源問題引起討論。陳時中指出，今明兩天將分別訪視獅潭鄉、頭份市衛生所、慈濟長照園區、衛福部苗栗醫院等，了解地方實際狀況後再與縣府衛生局座談，有助商討研議整體基層醫療可長可久之計。

另外，對於桃園市今天發生77歲老翁將76歲乘坐輪椅的失智症妻子推下水圳，妻子獲救，自己則落水溺斃，陳時中接受媒體訪問時呼籲，民眾若面臨長照問題，可以打「1966」專線尋求各種資源協助，如喘息服務等，他說，發生類似事件非常不幸，但希望媒體不要報導太多，以免造成模仿效應，對社會並不好。

衛生所陳時中醫師

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