石虎路殺頻傳遭批 林華慶：中央及地方努力防治會奏效

2019-08-26 19:03 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣140縣道、台13甲線近月來迭傳石虎路殺事件，縣府農業處飽受批評，林務局長林華慶今天下午履勘，為縣府農業處叫屈，並加油打氣，他認為中央、地方防治石虎路殺的做法一定會慢慢奏效，希望有一點時間， 找出問題所在及有效對策，把經費用在刀口。

苗栗縣是石虎最重要棲地，今年路殺發生17件，造成18隻石虎殞命，已經超過去年9件，縣府等有關單位甚至遭批評沒有作為，承受很大壓力，林華慶由林務局新竹林管處處長夏榮生、苗栗縣政府副處長陳樹義，及石虎專家陪同， 今天履勘石虎路殺熱區台13甲線造橋鄉及140縣道三義段、卓蘭段。

林華慶說，中央、地方防治石虎路殺，沒有一天停下腳步，也與關心石虎民眾一樣關心，很不幸是要花時間去評估，不能就單一路殺事件，貿然投入經費去做，否則淪為表面功夫，而是找出真正問題所在，有效對策把錢用在刀口防治石虎路殺。

他舉例指出，林務局去年補助苗栗縣政府在苗29線後龍鎮路段，施設友善環境通路，今年情人節就發現石虎待在防護網外，3月21日利用通道穿越苗29線的身影，另，台3線卓蘭路段AI智慧路殺預警系統，8月初成功監測一隻石虎即將穿越公路，聲、光波預警系統隨即啟動，吸引石虎注意力，避免可能的路殺意外。