親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

肯定蔡英文道歉 扁再要求對台中人收回一句話

隧道限速50他狂飆192公里 警方開出2萬4罰單

石虎路殺頻傳遭批 林華慶：中央及地方努力防治會奏效

2019-08-26 19:03聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣140縣道、台13甲線近月來迭傳石虎路殺事件，縣府農業處飽受批評，林務局長林華慶今天下午履勘，為縣府農業處叫屈，並加油打氣，他認為中央、地方防治石虎路殺的做法一定會慢慢奏效，希望有一點時間， 找出問題所在及有效對策，把經費用在刀口。

苗栗縣是石虎最重要棲地，今年路殺發生17件，造成18隻石虎殞命，已經超過去年9件，縣府等有關單位甚至遭批評沒有作為，承受很大壓力，林華慶由林務局新竹林管處處長夏榮生、苗栗縣政府副處長陳樹義，及石虎專家陪同， 今天履勘石虎路殺熱區台13甲線造橋鄉及140縣道三義段、卓蘭段。

林華慶說，中央、地方防治石虎路殺，沒有一天停下腳步，也與關心石虎民眾一樣關心，很不幸是要花時間去評估，不能就單一路殺事件，貿然投入經費去做，否則淪為表面功夫，而是找出真正問題所在，有效對策把錢用在刀口防治石虎路殺。

他舉例指出，林務局去年補助苗栗縣政府在苗29線後龍鎮路段，施設友善環境通路，今年情人節就發現石虎待在防護網外，3月21日利用通道穿越苗29線的身影，另，台3線卓蘭路段AI智慧路殺預警系統，8月初成功監測一隻石虎即將穿越公路，聲、光波預警系統隨即啟動，吸引石虎注意力，避免可能的路殺意外。

林華慶認為由點開始做起，逐漸會奏效，至於可能發生路殺事件，國道、省道等地點都會有，瀕臨絕種石虎是公共財，跨部會及地方政府都會全力以赴，也希望民眾一起努力，宣導保育石虎。

苗栗縣政府委託研究團隊2月14日紀錄到石虎在苗29線防護網內，受阻無法穿越馬路的...
苗栗縣政府委託研究團隊2月14日紀錄到石虎在苗29線防護網內，受阻無法穿越馬路的狀況。圖／苗栗縣政府提供
分享
苗栗縣政府委託研究團隊3月21日紀錄到石虎利用地下水門通道，通過苗29線的情形。...
苗栗縣政府委託研究團隊3月21日紀錄到石虎利用地下水門通道，通過苗29線的情形。圖／苗栗縣政府提供
分享
林務局長林華慶（中）等人今天履勘苗栗縣石虎路殺熱區140縣道等，強調防治石虎路殺...
林務局長林華慶（中）等人今天履勘苗栗縣石虎路殺熱區140縣道等，強調防治石虎路殺，中央與地方政府每一天都很努力，也會奏效。記者范榮達／攝影
分享

石虎苗栗縣新竹

相關新聞

竹市首發第4胎寶寶生育補助 媽媽：封肚後的美麗意外

2019-08-26 18:24

女力崛起！ 桃市首辦女子社造論壇提升生活品質

2019-08-26 18:28

讓學生親自走訪埤塘 桃市美感教育連結在地文化

2019-08-26 15:59

大享容器在竹縣擴廠遭反對 要求先改善現有空汙

2019-08-26 15:57

徐耀昌被控涉廢土案二審無罪 他請員工吃炒米粉感恩

2019-08-26 13:03

竹市伴手禮奶瓶組 奪下德國紅點設計獎

2019-08-26 11:44

中醫大新竹附醫 成立親子鑑定中心

2019-08-26 11:15

寶島甘露梨吸睛 3顆逾10台斤

2019-08-25 23:29

社福月餅買氣差 明星來助陣

2019-08-25 23:28

新竹港南運河 變親子公園

2019-08-25 23:26

竹市竹蓮寺觀音亭普度大會 溫暖新竹縣市弱勢家庭的心

2019-08-25 20:21

新竹國際風箏節 各國風箏打造動物嘉年華

2019-08-25 19:28

2019桃園美術協會聯展 200餘件油畫水彩膠彩創作多元

2019-08-25 17:14

3年超度遼寧火燒車大法會 本藏發願圓滿鄭文燦為國祈願

2019-08-25 16:27

卓蘭這家在地大餅店有故事 5社區聯合農特產展售強強滾

2019-08-25 14:46

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

可能全台唯一 溪湖鎮找不到這4個菜市仔路名

2019-08-25 19:39

三井台中港outlet大停電 客人摸黑繼續逛

2019-08-25 20:24

台中特高壓161系統跳電 三井Outlet遊客一度卡空中

2019-08-25 20:46

影／百餘年來王船接連靠岸 外埔合興宮9月辦送王船慶典

2019-08-26 08:03

陸客銳減 寶得利轉手賣地 居民：滅村後才說不玩

2019-08-26 00:30

徐耀昌被控涉廢土案二審無罪 他請員工吃炒米粉感恩

2019-08-26 13:03

目標2028年完工！三鶯線延伸桃園八德段今審查通過

2019-08-26 16:13

廠商大小眼？撤廣告留下侯友宜 卻撤下她的頭

2019-08-26 16:02

提前144小時排隊 相差19歲新人搶頭香報名聯合婚禮

2019-08-25 19:42

婦人腦傷欠千萬滯日 台中市府開救濟專戶施救

2019-08-26 16:15

文蛤損失慘重 中秋文蛤價恐再翻漲

2019-08-25 21:35

陌生人捐贈骨髓 讓她能再牽起孩子的手到學校

2019-08-26 07:43

斗六奪命丁字路？事故頻傳市民心驚驚

2019-08-26 16:02

三井台中港outlet停電台電搶修 館方廣播提前休息

2019-08-25 21:17

去年綠島1廢墟 數十人設籍

2019-08-25 23:15

「希望不要再塞了」 台南安平將多一條聯外道路

2019-08-26 13:33

影／柯文哲「台民黨」勢力到宜蘭 分化國民黨立委選情

2019-08-25 21:18

用管部隊的方式種瓜 他的小黃瓜還賣進了超商

2019-08-26 16:00

勇敢築夢！單親媽雕塑玫瑰花立體果凍 開展脫貧人生

2019-08-26 10:54

北桃利多！國發會同意三鶯線延伸桃園八德可行研究

2019-08-26 16:18

高雄兩夜市獲認證 韓國瑜：要讓觀光客來2次、3次

2019-08-26 12:21

愛一路蓋二層機車停車場 逛基隆廟口搭火車更好停

2019-08-26 13:04

大享容器在竹縣擴廠遭反對 要求先改善現有空汙

2019-08-26 15:57

避免爭議 花蓮日人紀念公園更名

2019-08-25 23:54

倒垃圾也能撩妹 新北限定版垃圾袋助攻

2019-08-26 13:35

37年老戲院易主 嘉義人惋惜

2019-08-25 23:40

竹市竹蓮寺觀音亭普度大會 溫暖新竹縣市弱勢家庭的心

2019-08-25 20:21

竹市伴手禮奶瓶組 奪下德國紅點設計獎

2019-08-26 11:44

新竹國際風箏節 各國風箏打造動物嘉年華

2019-08-25 19:28

中醫大新竹附醫 成立親子鑑定中心

2019-08-26 11:15

蔡總統：澎湖跨海大橋改建 交通部可行性評估

2019-08-26 13:10

影／他歷經3次中風卻積極復健 只為再回醫院彈鋼琴

2019-08-26 09:25

立即反應托嬰中心違失 台北市9月推 「即刻降等」新制

2019-08-26 11:48

垃圾不分藍綠也有白色 侯友宜神解釋

2019-08-26 11:38

新店舊公所都更 明年10月完工

2019-08-26 00:28

竟有牛群逛大橋？內埔分局員警連牛都能指揮

2019-08-26 18:19

捐200萬只為老人共餐 新北長輩笑嗨嗨

2019-08-26 15:22

土增稅契稅增加 韓國瑜：反映高雄經濟活絡

2019-08-26 13:03

北市自殺率攀升 柯文哲點出防治兩問題

2019-08-26 11:51

台中「綠美圖」9月16日動工

2019-08-25 23:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top