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女力崛起！ 桃市首辦女子社造論壇提升生活品質

2019-08-26 18:28聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

桃園市為六都中最年輕的城市，這次首度舉辦女子社造論壇，邀請對公共議題有想法、有作法的女性加入討論，希望女性的想法能讓城市變得更美好。經過開放空間會議的腦力激盪後，總計形成6項明日美好生活的提案，預計明年會將這6件提案再擴大討論，亦或利用公民投票選出幾個提案正式執行。

桃市文化局文化發展科長黃蘭燕表示，經觀察桃市人口結構後，發現桃市為六都中最年輕的城市，且不少年輕人選擇在桃園結婚並居住，如此一來，女性一旦生育孩子、成為母親後，便會開始對幼兒教育、社區環境、衛生環保等加以關注，因此推出女子社造論壇，該次活動總計有60名女性參與討論。

自5月至舉辦至今效果不錯，有想法的參與者依照議題進行分組，暫無想法的參與者則透過地區來分組，最後形成6項對明日美好生活的提案，分別為「如何當一個好里長？」、「如何形成世代間的支持系統？」、「如何在城市發展過程中，增加人與人間的信任感？」、「如何省電與發電？」、「如何在日常生活中落實減塑？」、「觀光發展與文化主體性間如何取得平衡？」。

其中「如何當一個好里長？」更是年僅22歲的女學生提出，女學生點出民眾凡事找里長處理，有太多期待也過於依賴等問題，而忽略了每個人都是公民，其實有些事情可以自行解決，公共事務的參與應是每個人都該參與的。女子社造論壇將於31日上午10點在中壢五號倉庫辦理成果展，邀請不分性別共同投入營造桃園城市願景的行列。

此外，黃蘭燕表示，成果展過後社造論壇並不會就此結束，該6項提案都相當成熟，預計會在明年再度擴大，可能是讓更多人參與該提案的討論，或者是用公民投票的方式選出一、二件提案來落實。

桃園市首度舉辦女子社造論壇，有60名對公共議題有想法的女性一同腦力激盪，形成6項...
桃園市首度舉辦女子社造論壇，有60名對公共議題有想法的女性一同腦力激盪，形成6項明日美好生活的提案。圖／桃園市文化局提供
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桃園市首度舉辦女子社造論壇，有60名對公共議題有想法的女性一同腦力激盪，形成6項...
桃園市首度舉辦女子社造論壇，有60名對公共議題有想法的女性一同腦力激盪，形成6項明日美好生活的提案。圖／桃園市文化局提供
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桃園市首度舉辦女子社造論壇，有60名對公共議題有想法的女性一同腦力激盪，形成6項明日美好生活的提案。圖／桃園市文化局提供
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