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竹市首發第4胎寶寶生育補助 媽媽：封肚後的美麗意外

2019-08-26 18:24聯合報 記者張雅婷╱即時報導

「一個孩子不嫌少、二個孩子恰恰好、三個孩子不算多、四個孩子湊一桌」，新竹市北區戶政事務所受理今年以來首件第4胎寶寶的出生登記及生育津貼申請，四寶的阿公正是康樂里長林再興，林姓父親一家也因兩男兩女四寶湊足兩個「好」字，喜氣十足。北區戶政事務所表示，林先生提起這個孩子時靦腆表示，頭兩胎是女孩，第3胎長男出生後，原規劃生完就準備「封肚」，但沒想到事隔十多年，四寶報到給全家一個驚喜，讓全家人都十分開心。

北區戶政事務所表示，康樂里長大的林先生，父親就是熱心服務超過25載的康樂里里長林再興，日前到北區戶政事務所辦第4個孩子的出生登記，成為北區戶所今年受理的第一組「第四胎」的出生登記。林先生也分享，第四個孩子將交由經驗豐富的林奶奶照顧，林奶奶除自己生育的3個子女外，全家一共有8個孫子女，皆由林奶奶一手帶大，三代同堂的和樂景象，令許多將坊鄰居羨慕不已。

戶所也趁機推廣育兒津貼，向林先生表示，第一胎補助1萬5千，第二胎起每胎再增5千，及出生起0至4歲每個月2千5百元的育兒津貼，也提供免費育兒指導員服務，而如林家由家中親屬照顧0至4歲的孩子，也可請領每月育兒津貼2千5百元。

民政處表示，家中有0-4歲的孩子，新竹市每個月提供2千5百元的育兒津貼，選擇與市府簽約的準公共化托嬰中心或托育人員，則都有6000元托育補助，希望透過有感的全方位福利政策，給予年輕父母在養兒育女過程中最大的支持與後盾，讓這座城市的年輕人都可以「能生、敢生、願意生」。

新竹市北區戶政事務所受理今年首件第4胎寶寶的出生登記及生育津貼申請。圖／民政處提...
新竹市北區戶政事務所受理今年首件第4胎寶寶的出生登記及生育津貼申請。圖／民政處提供
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新竹市北區戶政事務所受理今年首件第4胎寶寶的出生登記及生育津貼申請。圖／民政處提...
新竹市北區戶政事務所受理今年首件第4胎寶寶的出生登記及生育津貼申請。圖／民政處提供
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育兒津貼新竹托育

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