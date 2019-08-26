竹市首發第4胎寶寶生育補助 媽媽：封肚後的美麗意外

2019-08-26 18:24 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



「一個孩子不嫌少、二個孩子恰恰好、三個孩子不算多、四個孩子湊一桌」，新竹市北區戶政事務所受理今年以來首件第4胎寶寶的出生登記及生育津貼申請，四寶的阿公正是康樂里長林再興，林姓父親一家也因兩男兩女四寶湊足兩個「好」字，喜氣十足。北區戶政事務所表示，林先生提起這個孩子時靦腆表示，頭兩胎是女孩，第3胎長男出生後，原規劃生完就準備「封肚」，但沒想到事隔十多年，四寶報到給全家一個驚喜，讓全家人都十分開心。

北區戶政事務所表示，康樂里長大的林先生，父親就是熱心服務超過25載的康樂里里長林再興，日前到北區戶政事務所辦第4個孩子的出生登記，成為北區戶所今年受理的第一組「第四胎」的出生登記。林先生也分享，第四個孩子將交由經驗豐富的林奶奶照顧，林奶奶除自己生育的3個子女外，全家一共有8個孫子女，皆由林奶奶一手帶大，三代同堂的和樂景象，令許多將坊鄰居羨慕不已。

戶所也趁機推廣育兒津貼，向林先生表示，第一胎補助1萬5千，第二胎起每胎再增5千，及出生起0至4歲每個月2千5百元的育兒津貼，也提供免費育兒指導員服務，而如林家由家中親屬照顧0至4歲的孩子，也可請領每月育兒津貼2千5百元。