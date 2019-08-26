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讓學生親自走訪埤塘 桃市美感教育連結在地文化

2019-08-26 15:59聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

多數學校開始推行美感教育，創造學校自己的特色，桃園市今年共有12所國民中小學申辦發展美感學習角落與地圖，鼓勵教師帶領學生發掘校園及生活周遭的美，其中位於八德區的大忠國小除了「硬筆書法」教學聞名，更將埤塘納入課程中，帶著學生訪查周遭埤塘，動手製出拼貼畫及電繪等作品，打造出校園的特色美。

大忠國小十多年來推行「硬筆書法」教學，以書法方式用一般常用的筆種訓練學生寫字的筆感，也致力於美感教育，帶領學生用實地踏查、動手做的方式來學習在地美。大忠國小藝術教師邱鈺鈞表示，美感教育的起始點於繪本「埤塘故鄉」，再由學校藝術與人文社群的教師討論將埤塘列入課程中，讓學生認識埤塘在桃市的開發過程，不再單單只是覺得埤塘風景很美，而是能理解背後的人文歷史，

該校師生踏查的足跡包括石母娘娘廟、霄裡大池及八德埤塘生態公園等，現場有專業人員為學生講解埤塘對桃園市開發的重要性。校方為讓學生更瞭解埤塘的歷史與地理，請到生態專家到校演講，向學生們介紹埤塘生態，另也有和教育局合作，讓埤塘生物及植物的展覽辦在該校中，目的皆是希望學生認識桃園素有「千塘之鄉」名號的由來。

實地走訪過後，學生設計了埤塘桌遊、海報作品、陶版拼貼畫等，校園中作品廣佈更舉辦埤塘特展，讓家長也能得知孩子在校園中學習什麼。除了埤塘桌遊、海報作品、陶版拼貼畫外，還有一名6年級學生將埤塘文化和電腦繪圖結合，做出一幅電繪作品，校方也將作品掛在校園中讓眾人欣賞，相當特別。

目前包括大忠國小，桃市內共有12所國中小學參與美感學習角落與地圖，分別為興國國小、瑞原國小、頂社國小、瑞祥國小、中埔國小、大崙國中、上田國小、山東國小、大忠國小、建國國小、啟文國小及菓林國小，每一所學校皆有以美感會主軸，發展出屬於該校的獨有特色。

八德區大忠國小推行美感教育，將埤塘文化納入課程，帶領學生訪查周遭埤塘。圖／大忠國...
八德區大忠國小推行美感教育，將埤塘文化納入課程，帶領學生訪查周遭埤塘。圖／大忠國小藝術教師邱鈺鈞提供
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學生將埤塘文化和電腦繪圖結合，校方將作品掛在校園中讓眾人欣賞，打造出校園的特色美...
學生將埤塘文化和電腦繪圖結合，校方將作品掛在校園中讓眾人欣賞，打造出校園的特色美。記者陳夢茹／攝影
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八德區大忠國小推行美感教育，將埤塘文化納入課程，帶領學生訪查周遭埤塘。圖／大忠國...
八德區大忠國小推行美感教育，將埤塘文化納入課程，帶領學生訪查周遭埤塘。圖／大忠國小藝術教師邱鈺鈞提供
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