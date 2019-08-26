大享容器在竹縣擴廠遭反對 要求先改善現有空汙

2019-08-26 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



位於新竹縣竹北與新埔交界的大享容器，是一家研發玻璃容器、製造及行銷的公司，近期將擴廠，今天下午3點舉辦大享容器擴廠環評會議，附近居民、大樓住戶、多名民意代表等下午齊聚廠前門口，要求大享容器應先改善現有空汙、噪音、汙水排放等設備與管制措施，不要汙染新竹縣。

「退回環評、救救農地！」附近幾個大樓住戶的主委也到場，並拿出上百份連署書。有主委表示，擴廠後的廠區太逼近社區，且空汙造成呼吸道疾病，希望廠方能有清楚說明與配套措施，減低民眾疑慮。也有的認為大享容器應遷走，不該影響人口密集的住宅區與學校地段。

新竹縣議員吳旭智、羅美文、林增堂、竹北市民代表蔡蕥鍹、朱健銘、前竹北市民代表許育綸、新埔鎮民代表會主席王增基等人也到現場。羅美文致詞時要求大享容器遷廠，畢竟附近住戶越來越多，不只要擋擴廠，更應移到工業區。但此說法遭王增基反駁，現場有激烈的口角，王增基認為，大享容器帶給在地許多就業機會，工業與住宅區本來就會有衝突，應要求環保局嚴加督促工廠做好空汙、廢水排放，不一定要遷廠，「若沒有工作，談環保也沒用」。

據了解，大享容器緊鄰學校與住宅，廠房鄰近成壠重劃區及縣三住宅區，是新竹縣環保局列管的前十大汙染源工廠之一，2016年迄今開罰記錄繳交近42萬罰款，管期間因有臭味並被周邊居民檢舉投訴，議員吳旭智、林增堂要求環保局重視空汙問題，不應在舊廠未解除列管及達到環保標準前擴廠，這樣汙染會更嚴重，且相關配套資訊要公開，才能降低民眾疑慮。