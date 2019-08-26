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川普：北京致電華府盼重啟貿易談判 美股期指翻紅

中市府參訪紐西蘭影視產業 推動策略聯盟

2019-08-26 15:09中央社 台中26日電

台中市新聞局長吳皇昇率團前往紐西蘭參訪影視產業，今天拜會奧克蘭觀光活動經濟發展部時指出，盼雙方共同推動兩城市片廠簽訂策略聯盟，建立合作基礎。

為推動台中市影視產業發展，吳皇昇率領新聞局團隊及中影八德公司影視製片廠事業開發部人員前往奧克蘭觀光活動經濟發展部拜會，雙方就紐方影視人員到台中交流進行討論，還到庫姆電影製片廠參訪。

吳皇昇指台灣是全世界拍攝自由度最高、最友善的國家，紐西蘭有知名電影後製特效人才，台中擁有高品質的拍攝軟硬體設備，中台灣影視基地擁有全世界少數足以打造巨浪的造浪池，也具足夠的製片能量，希望擴大國際招商，藉這次出訪促進兩城市製片廠策略聯盟，簽訂合作意向書，吸引更多國際影視團隊到台中拍攝。

奧克蘭經濟發展部影視辦公室也認為可以專業人才前往台中交流，吳皇昇表達樂觀其成，也提出奧克蘭當地可提供具有水景拍攝及後效特製經驗等高端專業人才來台中交流，市府將協助洽接中影八德公司安排，並盼兩城市簽訂合作意向書，尤其台灣在華語區有拍攝優勢，紐西蘭則有歐美優勢，希望串接雙方資源，促進台中與紐方在電影產業的合作。

台中市新聞局表示，雙方最後達成共識，包括紐西蘭影委會預計明年2月輸出2名以上具有豐富製片經驗及水景拍攝專業人才到台中交流；市府與奧克蘭市政府將共同促進中影八德公司與紐西蘭知名大型片廠簽訂合作備忘錄，進一步推動「策略聯盟」，讓台中國際影視產業交流創下新里程碑。

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