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竹市伴手禮奶瓶組 奪下德國紅點設計獎

2019-08-26 11:44聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市府與設計師馬詩韻合作設計的市府員工專屬奶瓶禮盒，榮獲2019年德國紅點設計「品牌暨傳達設計獎」，瓶身運用新竹市在地玻璃製成，為目前嬰兒奶瓶市場上少數具備高質量、一體成型等特質的高硼硅玻璃容器，耐熱又無塑化劑，瓶身設計融入貢丸、烏魚子、花生醬、新竹市鳥喜鵲及九降風等在地元素，從54個國家、8697件作品中脫穎而出，奪下創新設計獎項。

市長林智堅表示，新竹市是全國出生率最高的城市的兒童城市，選擇以奶瓶作為市府員工彌月禮，從竹市在地特色發想，作品設計別出心裁且概念完整。行政處長白舒樺表示，為了孩子的衛生安全，市府特別找台玻製作，玻璃材質與瓶身印刷上皆符合國際規範，由於市府經費有限，一開始並未達到最低訂製量，在市府積極溝通發想初衷後，終於成就了這組溫馨實用兼具設計美感的的獲獎作品。

這個設計富有童趣的4大2小共6隻奶瓶組，共有4款主題，包含以貢丸為主角融合市樹松葉，象徵親子團圓吉祥；以市鳥喜鵲抱寶寶，表達迎接新生命喜悅；烏魚子跟柿餅正在曬太陽，展現出竹市特產與九降風特性；新竹花生與花生醬，搭配迷人海岸線，描繪出新竹豐富的親子生活。不過禮品目前只提供給市府員工，無對外提供給民眾。

榮獲紅點設計的馬詩韻表示，「感覺像經歷了一趟奇幻旅程」，她自2005年起擔任自由設計工作者，10年後多了媽媽設計師的身份，她說，包含奶瓶瓶身設計、開口大小等都投注許多心力，很高興她的用心被看見，且每組奶瓶皆附上市長的祝福小卡，「望孩子一暝大一寸，長大後一起玩遍新竹風光」，讓收禮者感到暖暖的幸褔感。

新竹市府與設計師馬詩韻合作設計的市府員工專屬奶瓶禮盒，榮獲2019年德國紅點設計...
新竹市府與設計師馬詩韻合作設計的市府員工專屬奶瓶禮盒，榮獲2019年德國紅點設計「品牌暨傳達設計獎」。圖／新竹市府提供
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新竹市府與設計師馬詩韻合作設計的市府員工專屬奶瓶禮盒，榮獲2019年德國紅點設計...
新竹市府與設計師馬詩韻合作設計的市府員工專屬奶瓶禮盒，榮獲2019年德國紅點設計「品牌暨傳達設計獎」。圖／新竹市府提供
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新竹市府與設計師馬詩韻合作設計的市府員工專屬奶瓶禮盒，榮獲2019年德國紅點設計...
新竹市府與設計師馬詩韻合作設計的市府員工專屬奶瓶禮盒，榮獲2019年德國紅點設計「品牌暨傳達設計獎」。圖／新竹市府提供
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