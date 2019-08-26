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中醫大新竹附醫 成立親子鑑定中心

2019-08-26 11:15聯合報 記者郭政芬╱即時報導

中國醫藥大學新竹附設醫院親子鑑定中心成立，主任鍾智淵特別拜會新竹地方法院少年暨家事法庭庭長高敏俐和法官賴淑敏，提到未來行政機關需要親子鑑定，中醫大新竹附醫可提供全方位服務，保護當事人隱私。高敏俐也回應「樂觀其成」，他提到，過去大部分的案例都送到林口長庚醫院，中醫大新竹附醫成立親子鑑定中心，未來可提供當事人多一種選擇。

鍾智淵表示，血緣關係鑑定可以鑑定項目包含父子(女)、母子(女)之親子關係鑑定。當小孩申報戶口、更改生父或生母，需DNA鑑定證明，或移民時需血緣DNA證明，完成入國籍程序，或需正式DNA鑑定文件進行法律訴訟。本院鑑定報告書的效力，可被戶政機關、法院或移民署採認。為維護個人隱私，不接受電話詢問鑑定結果，也為了確保鑑定報告之公信力，不受理私人採集之各類檢體。

鍾智淵指出，中醫大新竹附醫親子鑑定就診作業流程，受檢者要親自來辦理，簽定同意書並由本院採樣血液，約一週(不含假日)到門診領取鑑定報告。掛號科別為血液腫瘤科鍾智淵主任，每週一〜週五上午8：30~12：00，不含國定例假日。若有任何問題，諮詢專線為：(03) 5580558 轉1270（單一窗口服務）

鍾智淵提醒就診時要準備的資料必須攜帶有照片之「本人證件」，雙證件親自到驗。大人以「身分證正本」，小孩無身分證者，出具「戶口名簿正本」、或「戶籍謄本（需具詳細記事）」。若初生嬰兒必須出具「出生證明」正本；連同生母需雙證件查驗並照相留存。若為大陸地區人民需出具「台灣旅行證正本」，其他國籍則出具「護照正本」 。

中國醫藥大學新竹附設醫院親子鑑定中心成立，主任鍾智淵特別拜會新竹地方法院少年暨家...
中國醫藥大學新竹附設醫院親子鑑定中心成立，主任鍾智淵特別拜會新竹地方法院少年暨家事法庭庭長高敏俐和法官賴淑敏。記者郭政芬／攝影
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中國醫藥大學新竹附設醫院親子鑑定中心成立。記者郭政芬／攝影
中國醫藥大學新竹附設醫院親子鑑定中心成立。記者郭政芬／攝影
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