親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

到職不到半年…豪雨災害頻傳 仁愛公所建設課長疑救災過勞猝死

巴西總統甩鍋NGO 亞馬遜雨林野火失控 是天災是人禍？

桃園中華補教品保協會成立 業界：為優質化打好基礎

2019-08-26 08:55聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市朝陽富元教育公司、翰林補習班等補教業申請成立「桃園市中華補教品質保証協會」，已獲市府核准登記設立，是第一家，也是桃園市目前唯一由補教體系發起成立的品保協會，在桃園地區為所有補教同業服務，要為補教業優質化打好基礎，對學生與家長而言補習教育更有保障。

朝陽富元教育公司董事長鄭一鳴表示，獲准設立補教品質保證協會後，會進一步邀集包括教育界專家，與過去一直熱心投入教育服務像家長會長協會、補教業和桃園市教育局、教育相關團體，提供意見協助成立「師資培訓中心」，提供補教界同業諮詢和強化管理的資訊與資源。

鄭一鳴說，朝陽富元教育公司透過補教品保協會幫忙強化師資培訓，自己也另外成立「創客教育中心」，主要是為了因應108學年新課網中「動手作」的教學方向，邀請業界包括祥儀機器人工廠及相關教育團隊，協助朝陽富元教育公司發展創客教育中心，同時配合教育局科技教育的理念，進而推廣至公司桃園、台中、台南合計20個分校。

創客教育中心利用周六、日規畫才藝班開辦創客教育，透過活潑、多元的自然科學課程，培育學子在學校科技教育等層面的實力，與學校新課綱同步接軌，不致於有跟不上甚至恐慌的情形。

中華補教品質保証協會表示，成立「師資培育中心」，用意在於全面提升補教業不同科別領域師資人才，不限各學科師資，還包括班導師、第一線服務人員和管理、營運水準，同時結合補教業的薪資結構及考核制度、KPI管理需求，由教育、企管、財務等專家設計系列課程、能力檢定、認證制度，進而由桃園市中華補教品保協會發放檢定證明和由專家學者簽證。

鄭一鳴指出，無論創客教學或師資培育，朝陽富元教育公司都會和補教同業分享心得和成果，透過各領域資源的整合、協同發展，創造補習教育事業的全面新型態，帶動桃園市補教業水準也造福學子。

桃園市中華補教品保協會要為補教業優質化打好基礎，學生接受補習教育更有保障。圖/朝...
桃園市中華補教品保協會要為補教業優質化打好基礎，學生接受補習教育更有保障。圖/朝陽富元教育公司提供
分享
桃園市中華補教品質保証協會，已獲市府核准登記設立。記者鄭國樑/攝影
桃園市中華補教品質保証協會，已獲市府核准登記設立。記者鄭國樑/攝影
分享

相關新聞

社福月餅買氣差 明星來助陣

2019-08-25 23:28

新竹港南運河 變親子公園

2019-08-25 23:26

竹市竹蓮寺觀音亭普度大會 溫暖新竹縣市弱勢家庭的心

2019-08-25 20:21

新竹國際風箏節 各國風箏打造動物嘉年華

2019-08-25 19:28

2019桃園美術協會聯展 200餘件油畫水彩膠彩創作多元

2019-08-25 17:14

3年超度遼寧火燒車大法會 本藏發願圓滿鄭文燦為國祈願

2019-08-25 16:27

卓蘭這家在地大餅店有故事 5社區聯合農特產展售強強滾

2019-08-25 14:46

不再被路過 竹市港南運河公園水陸活動都好玩

2019-08-25 12:20

9月2日起助單身、婚育租金補貼 竹縣每月最高領4千

2019-08-25 11:58

影／苗栗200年古蹟蔡家古厝 砸7000萬修復2年重現風華

2019-08-25 07:30

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

陸客不來寶得利要賣基隆4筆地 居民：已滅村了

2019-08-25 13:29

9月2日起助單身、婚育租金補貼 竹縣每月最高領4千

2019-08-25 11:58

可能全台唯一 溪湖鎮找不到這4個菜市仔路名

2019-08-25 19:39

三井台中港outlet大停電 客人摸黑繼續逛

2019-08-25 20:24

台中特高壓161系統跳電 三井Outlet遊客一度卡空中

2019-08-25 20:46

招考清潔隊員 考前一周取消臨時人員加分優惠又爆爭議

2019-08-25 18:08

近40年的老戲院將易主 嘉義人嘆：童年回憶將消失

2019-08-25 13:57

卓蘭這家在地大餅店有故事 5社區聯合農特產展售強強滾

2019-08-25 14:46

雲林2年內打通縣道149甲、乙線 帶動地方發展

2019-08-25 14:03

婦人腦瘤破裂滯日醫療欠千萬醫藥費 社會局介入處理

2019-08-25 17:01

提前144小時排隊 相差19歲新人搶頭香報名聯合婚禮

2019-08-25 19:42

台中新國際地標「綠美圖」9月動工 雙館共構文化森林

2019-08-25 15:30

三井台中港outlet停電台電搶修 館方廣播提前休息

2019-08-25 21:17

9月2日起申請 高雄單身青年、婚育家庭租金補貼3089戶

2019-08-25 12:16

文蛤損失慘重 中秋文蛤價恐再翻漲

2019-08-25 21:35

高雄農產拚到加拿大 金煌芒、珍珠芭和紅龍果受歡迎

2019-08-25 11:46

影／百餘年來王船接連靠岸 外埔合興宮9月辦送王船慶典

2019-08-26 08:03

陸客銳減 寶得利轉手賣地 居民：滅村後才說不玩

2019-08-26 00:30

立院首次在野非常痛苦 江啟臣：無法執政甭談撥亂反正

2019-08-25 17:12

影／柯文哲「台民黨」勢力到宜蘭 分化國民黨立委選情

2019-08-25 21:18

黃偉哲：年底選戰 台南內憂外患不好打

2019-08-25 18:00

三鶯二橋增機車左轉專用道 改善騎士待轉安全

2019-08-25 15:34

第一屆驗光師年會台南召開 推廣台灣驗光師品牌

2019-08-25 13:25

外配旗袍隊花蛤季初登場 曼妙舞姿大受好評

2019-08-25 18:40

第一支挺韓沈小蟻兵團成軍 沈智慧：目標下架民進黨

2019-08-25 16:58

公所、派出所成鄰居 新店行政生活園區明年10月完工

2019-08-25 18:39

台南0812豪雨 新增絲瓜、凱特芒果列現金救助

2019-08-25 15:32

「一季園主」田間實習 與翁章梁手栽甜瓜苗

2019-08-25 13:24

新北未婚聯誼場場爆滿 DIY鑰匙圈打造幸福「戀」金術

2019-08-25 16:42

影／柯文哲參加中元普度 回應郭柯王合體：順其自然

2019-08-25 14:29

南部宗教界人士憂心宗教立法 陳其邁：有共識才推動

2019-08-25 17:01

竹市竹蓮寺觀音亭普度大會 溫暖新竹縣市弱勢家庭的心

2019-08-25 20:21

不再被路過 竹市港南運河公園水陸活動都好玩

2019-08-25 12:20

台西綠能專區方向調整 雲縣府：讓產業發展更均衡多元

2019-08-25 11:19

3年超度遼寧火燒車大法會 本藏發願圓滿鄭文燦為國祈願

2019-08-25 16:27

新竹國際風箏節 各國風箏打造動物嘉年華

2019-08-25 19:28

陌生人捐贈骨髓 讓她能再牽起孩子的手到學校

2019-08-26 07:43

萬有紙廠欠稅拍定分配款 為雲林縣庫挹注4千多萬

2019-08-25 12:11

避免爭議 花蓮日人紀念公園更名

2019-08-25 23:54

去年綠島1廢墟 數十人設籍

2019-08-25 23:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top