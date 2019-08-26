桃園中華補教品保協會成立 業界：為優質化打好基礎

2019-08-26 08:55 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市朝陽富元教育公司、翰林補習班等補教業申請成立「桃園市中華補教品質保証協會」，已獲市府核准登記設立，是第一家，也是桃園市目前唯一由補教體系發起成立的品保協會，在桃園地區為所有補教同業服務，要為補教業優質化打好基礎，對學生與家長而言補習教育更有保障。

朝陽富元教育公司董事長鄭一鳴表示，獲准設立補教品質保證協會後，會進一步邀集包括教育界專家，與過去一直熱心投入教育服務像家長會長協會、補教業和桃園市教育局、教育相關團體，提供意見協助成立「師資培訓中心」，提供補教界同業諮詢和強化管理的資訊與資源。

鄭一鳴說，朝陽富元教育公司透過補教品保協會幫忙強化師資培訓，自己也另外成立「創客教育中心」，主要是為了因應108學年新課網中「動手作」的教學方向，邀請業界包括祥儀機器人工廠及相關教育團隊，協助朝陽富元教育公司發展創客教育中心，同時配合教育局科技教育的理念，進而推廣至公司桃園、台中、台南合計20個分校。

創客教育中心利用周六、日規畫才藝班開辦創客教育，透過活潑、多元的自然科學課程，培育學子在學校科技教育等層面的實力，與學校新課綱同步接軌，不致於有跟不上甚至恐慌的情形。

中華補教品質保証協會表示，成立「師資培育中心」，用意在於全面提升補教業不同科別領域師資人才，不限各學科師資，還包括班導師、第一線服務人員和管理、營運水準，同時結合補教業的薪資結構及考核制度、KPI管理需求，由教育、企管、財務等專家設計系列課程、能力檢定、認證制度，進而由桃園市中華補教品保協會發放檢定證明和由專家學者簽證。