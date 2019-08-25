新竹國際風箏節 各國風箏打造動物嘉年華

2019-08-25 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



2019新竹市國際風箏節原訂昨天登場，受到颱風白鹿影響，昨天活動取消，二天活動濃縮於今天舉辦，今天上午11點起，來自歐、美、亞等各國風箏團隊、逾百位風箏達人，將五顏六色的大型風箏佈滿了新竹漁港天空，並施放老虎、猴子、河馬、大象、台灣黑熊、大蠑螈、鯊魚等動物風箏，在新竹上空打造一座空中動物園，成為最美妙的動物嘉年華。

產業發展處長吳甲天表示，新竹市國際風箏節舉辦獲得市民與國內外風箏達人的熱烈迴響與肯定，今年第3屆再度邀請各國風箏好手共襄盛舉，預計能帶來超過10萬人次人潮。

在各國帶來的特殊造型風箏中，德國團隊有自製的20米長的大蠑螈風箏，英國團隊帶來卡漫人物「超人」、「超能先生」、「貓女」等10米高的超級英雄造型風箏，峇里島隊則施放數十米讀傳統風箏Janggan箏，龍頭連結飄逸絲帶尾巴長度達數十米，在空中飛行相當壯觀。