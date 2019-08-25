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卓蘭這家在地大餅店有故事 5社區聯合農特產展售強強滾

2019-08-25 14:46聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣卓蘭鎮江記永安喜餅有限公司不吝免費提供旗艦店對面空地，1年1次規畫農夫市集，卓蘭鎮景山、坪林、雙連、食水坑及東盛社區昨天、今天舉辦「卓蘭社區聯合行銷推廣活動」，立委徐志榮、縣長徐耀昌、縣議員徐欽鴻、卓蘭鎮長詹錦章等人到場致意， 吸引人氣強強滾。

卓蘭鎮水梨栽種面積約900公頃，紫玉葡萄460公頃，都正值盛產期，農民紛紛擺攤展售，雙連社區發展協會理長彭源賜生產的「寶島甘露」梨，3顆逾10台斤，遊客都驚艷；坪林社區發展協會理事長黃鈞奎代表致詞，還強調卓蘭有「水果王國」美稱，種出的水果好吃，苗栗縣三灣鄉有「三灣梨」、大湖鄉有「尊梨」品牌，卓蘭鎮的水梨應該命名「冠軍梨」。

值得一提是玉成這場卓蘭社區聯合行銷推廣活動的農夫市集的江記永安，是一家有故事的店，73歲董事長江金榮分享「感恩．傳承」，看板就高掛在旗艦店入口處，江記永安喜餅以大餅起家，至今豬油、肉品、豆沙等材料堅持自製，傳統綠豆沙餡餅、肉餅至今是招牌，還發展出多元化口味，假日絡繹不遊遊覽車載客來選購。

江金榮說，他是家中的長子，早年家裡很窮，父親在卓蘭鎮白布帆山區種一甲多香蕉及香茅，一次颱風來襲，父親上山勘災，發現香蕉全部折斷，回家後全家人一起哭的場景烙印在腦海中，做農靠天吃飯很辛苦，希望來店的人氣可以照顧到農民有錢賺，除了旗艦店旁水果農產市集，還有1年1次農夫市集。

苗栗縣卓蘭社區聯合行銷推廣活動昨、今天在江記永安旗艦店對面農夫市集辦理，農友展售...
苗栗縣卓蘭社區聯合行銷推廣活動昨、今天在江記永安旗艦店對面農夫市集辦理，農友展售農特產品。記者范榮達／攝影
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苗栗縣卓蘭鎮江記永安喜餅有故事，旗艦店分享「感恩．傳承」。記者范榮達／攝影
苗栗縣卓蘭鎮江記永安喜餅有故事，旗艦店分享「感恩．傳承」。記者范榮達／攝影
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苗栗縣卓蘭社區聯合行銷推廣活動昨、今天在江記永安旗艦店對面農夫市集辦理，農友展售...
苗栗縣卓蘭社區聯合行銷推廣活動昨、今天在江記永安旗艦店對面農夫市集辦理，農友展售農特產品。記者范榮達／攝影
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苗栗縣卓蘭鎮雙連社區發展協會理長彭源賜生產的「寶島甘露」梨，3顆逾10台斤，遊客...
苗栗縣卓蘭鎮雙連社區發展協會理長彭源賜生產的「寶島甘露」梨，3顆逾10台斤，遊客都驚艷。記者范榮達／攝影
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苗栗縣卓蘭鎮江記永安喜餅是人氣店，假日顧客絡繹不絕。記者范榮達／攝影
苗栗縣卓蘭鎮江記永安喜餅是人氣店，假日顧客絡繹不絕。記者范榮達／攝影
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苗栗縣卓蘭鎮江記永安喜餅旗艦店就在台3線旁，人氣強強滾。記者范榮達／攝影
苗栗縣卓蘭鎮江記永安喜餅旗艦店就在台3線旁，人氣強強滾。記者范榮達／攝影
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