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不再被路過 竹市港南運河公園水陸活動都好玩

2019-08-25 12:20聯合報 記者張雅婷╱即時報導

閒置多年的港南運河公園成功改造開放，除了親子交通公園、push bike滑步車體驗區、共融式遊具、自行車驛站等設施為竹市水岸再添一親子樂園，市府成功爭取到經濟部水利署補助，將投入9千萬經費的「新竹市港南運河水質水量優化」計畫，將全區水質淨化、河道疏通，要讓港南運河公園變身為「水陸兩棲」的親水聖地。

港南運河寬20公尺、長1500公尺，是新竹市八大景之一，且周邊海埔新生地歷經多年生態演變，造就多樣且珍貴的生態環境，市長林智堅表示，過去因景觀缺乏整理，新竹市民對港南運河公園相當陌生，常常「路過」卻錯過運河美景，因此除了設置親子遊樂設施，更考量遊客需求設置自行車驛站，港南運河公園才開放數月，已成為民眾遊玩17公里海岸線必到的休憩據點。

市府看中港南運河區水勢平穩，不受風浪影響，適合作為獨木舟練習的場域，為了妥善利用運河讓民眾從事水上活動，市府爭取到全國水環境改善計畫，成功獲水利署核定補助經費，共將投入9千萬元經費，改善港南運河的水質，預計2020年底完工，不只增加生態豐富性，也讓港南運河成為親子共遊好去處。

城市行銷處長顏章聖表示，考量到未來將引入獨木舟等常態性親水活動，需要有穩定水質、定量基本水位，計畫針對港南運河的水質深入研究並研擬淨化方式，希望加速水體調動效率、避免淤塞，達到「水質無虞、水量平穩」的狀態。未來預計不定期舉辦獨木舟體驗，他也提醒民眾，在港南運河公園從事水域遊憩活動應遵守「水域遊憩活動管理辦法」相關活動規範，並務必注意自身安全。

新市府日前於港南運河公園試辦獨木舟體驗活動，吸引許多民眾同樂，城市行銷處未來將不...
新市府日前於港南運河公園試辦獨木舟體驗活動，吸引許多民眾同樂，城市行銷處未來將不定期舉辦獨木舟體驗。圖／新竹市府提供
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新市府成功爭取到經濟部水利署補助，將投入9千萬經費的「新竹市港南運河水質水量優化...
新市府成功爭取到經濟部水利署補助，將投入9千萬經費的「新竹市港南運河水質水量優化」計畫，將全區水質淨化、河道疏通。圖／新竹市府提供
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