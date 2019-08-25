9月2日起助單身、婚育租金補貼 竹縣每月最高領4千

2019-08-25 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣政府為辦理「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦計畫」，申請人依身分及家庭狀況，每月可申請租金補貼3200元至4000元不等，補助經費約1450萬由中央全額補助。

新竹縣府指出，此方案租金補貼對象為：20至40歲單身青年、2年內新婚夫妻、育有未成年子女（含胎兒）家庭。每月平均所得在3萬0970元以下，家庭成員均無持有自有住宅，即可提出申請。有助單身青年朋友樂業及新婚育兒家庭願生、樂養，協助減輕其租屋負擔。

新竹縣府說，為協助單身及鼓勵婚育租金補貼試辦方案，申請受理期間自9月2日起至27日止，包含臨櫃、郵寄及線上三種申請方式。申請時除附上申請書，應檢附文件包括(一)戶口名簿影本或戶籍謄本、(二)租賃契約書、(三)建物所有權狀影本或申請日前1個月內的建物登記謄本、(四)郵局存摺封面影本等等，請於申辦前檢查及備妥相關資料，避免補件往返之不便。