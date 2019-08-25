影／苗栗200年古蹟蔡家古厝 砸7000萬修復2年重現風華

2019-08-25 07:30 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣定古蹟「山腳蔡氏濟陽堂」月前已修復竣工，近200 年的古厝再現歷史風華；這項古蹟修復工程歷時2年，經費逾7000萬元，是縣內歷來金額最大的文化資產修復案，所有權人同意將主要空間提供縣府管理20年，盼活化古厝生命力，營造文創新亮點。

苗栗縣文化觀光局指出，蔡氏濟陽堂為山腳蔡家古厝的堂號，蔡家由福建泉州移民遷至台灣，先於豐原經商致富，嘉慶末年遷居苑裡山腳，並購地建蔡氏古厝，濟陽堂歷史最早可追溯至清嘉慶年間，迄今180餘年歷史。

濟陽堂為二落大厝帶雙護龍形制，興建時從唐山聘工匠施做，不論建築格局、規模或裝飾的木雕、泥塑交趾等都相當精細，建築裝飾、形制與平面配置極具文化藝術價值，見證當年漢人入墾苗栗地區的歷史。

濟陽堂推動登錄古蹟及修復歷程艱辛，未指定古蹟前，土地產權持分的蔡家後人多達上百人，是否要成為古蹟保存，正反意見紛雜，後來整合出10名所有權人，支持縣府指定為古蹟，但古厝建築部分已損毀嚴重，對修復工程是一大挑戰。

文觀局指出，濟陽堂占地約600坪，99年4月公告縣定古蹟，土地及建物所有權人都是蔡家後人；私有古蹟及歷史建築由政府協助修繕，依規定10年期限內必須適度對外開放，蔡氏濟陽堂所有權人同意提供縣府20年經營管理權，等於將古蹟空間完整交由縣府運用，作法超過文資法要求標準，蔡家後人支持文資保存及活化運用讓人感動。