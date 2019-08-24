影／2箱變200箱 明德社區業餘養蜂成特色

2019-08-24 22:29 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣頭屋鄉明德社區推動養蜂，蜂箱從最初的2箱，迄今已有約200箱、50多名養蜂志工投入，鑑於台灣原生野蜂數量日益減少，社區今年更投入野蜂復育，打造適合野蜂居住的蜂箱，以「不採蜜」方式讓野蜂群自然繁衍分蜂，如今在外的100箱野蜂箱，已有33箱有野蜂入住，展現成果。

新竹林管處、明德社區養蜂班上午在社區活動中心辦「蜂回大地」成果展，並導覽介紹社區養蜂的狀況。

明德社區總幹事謝文達起初因個人興趣，與同事開始嘗試業餘養蜂，最早僅有2個蜂箱，因社區位於明德水庫水源保護區，林相完整、生態豐富，接任社區工作後，他想到可以推動社區養蜂，前年9月成立明德社區養蜂班，盼藉養蜂收益提供社區老人照顧、設備更新，去年就搖出200斤蜂蜜。

養蜂班除社區居民參與，也吸引不少外鄉鎮同好來當養蜂志工，社區活動中心樓頂有定置蜂箱，因緊鄰明德國小，校內常有蜜蜂到洗手檯周邊取水，學童原先見了會害怕，校方也反映此事，但校方參觀養蜂班後，覺得是極佳的生態教育課程，現在學童見到蜜蜂已習以為常。

養蜂班鑑於森林中野蜂族群因病毒或其他因素，數量變少且影響生態環境，於是決定參加新竹林管處社區林業計畫，結合公部門輔導經費及社區的復育野蜂養殖技術、蜂箱釘製技能，打造半野外環境協助復育野蜂，在社區設置地表的人工野蜂箱或埋入式人工蜂箱，置於林下讓野蜂自然繁衍，打造完成的100箱，超過三成有野蜂入住。

謝文達說，明德社區養蜂班主要進行義大利蜂的養殖，與復育野蜂方式並不相同，但養蜂班有相關的專業、技能，還是能應用在野蜂的復育上，大家並將野蜂的照顧視為興趣和活動，即使野蜂復育計畫結束，但大家還是會持續做下去。