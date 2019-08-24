親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

影／2箱變200箱 明德社區業餘養蜂成特色

2019-08-24 22:29聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣頭屋鄉明德社區推動養蜂，蜂箱從最初的2箱，迄今已有約200箱、50多名養蜂志工投入，鑑於台灣原生野蜂數量日益減少，社區今年更投入野蜂復育，打造適合野蜂居住的蜂箱，以「不採蜜」方式讓野蜂群自然繁衍分蜂，如今在外的100箱野蜂箱，已有33箱有野蜂入住，展現成果。

新竹林管處、明德社區養蜂班上午在社區活動中心辦「蜂回大地」成果展，並導覽介紹社區養蜂的狀況。

明德社區總幹事謝文達起初因個人興趣，與同事開始嘗試業餘養蜂，最早僅有2個蜂箱，因社區位於明德水庫水源保護區，林相完整、生態豐富，接任社區工作後，他想到可以推動社區養蜂，前年9月成立明德社區養蜂班，盼藉養蜂收益提供社區老人照顧、設備更新，去年就搖出200斤蜂蜜。

養蜂班除社區居民參與，也吸引不少外鄉鎮同好來當養蜂志工，社區活動中心樓頂有定置蜂箱，因緊鄰明德國小，校內常有蜜蜂到洗手檯周邊取水，學童原先見了會害怕，校方也反映此事，但校方參觀養蜂班後，覺得是極佳的生態教育課程，現在學童見到蜜蜂已習以為常。

養蜂班鑑於森林中野蜂族群因病毒或其他因素，數量變少且影響生態環境，於是決定參加新竹林管處社區林業計畫，結合公部門輔導經費及社區的復育野蜂養殖技術、蜂箱釘製技能，打造半野外環境協助復育野蜂，在社區設置地表的人工野蜂箱或埋入式人工蜂箱，置於林下讓野蜂自然繁衍，打造完成的100箱，超過三成有野蜂入住。

謝文達說，明德社區養蜂班主要進行義大利蜂的養殖，與復育野蜂方式並不相同，但養蜂班有相關的專業、技能，還是能應用在野蜂的復育上，大家並將野蜂的照顧視為興趣和活動，即使野蜂復育計畫結束，但大家還是會持續做下去。

此外，明德社區也加強栽植烏桕、鴨腳木、台灣欒樹、白千層及細葉雪茄花等蜜源植物，還申請黃荊、龍眼苗在社區周邊栽種，除讓蜂群有穩定的蜜源、花粉繁衍，也讓社區綠美化更顯亮眼。

頭屋鄉明德社區活動中心樓頂有各式的蜂箱，都是班員自己動手打造，有的像小屋，凸顯休...
頭屋鄉明德社區活動中心樓頂有各式的蜂箱，都是班員自己動手打造，有的像小屋，凸顯休閒養蜂的趣味。記者胡蓬生／攝影
分享
頭屋鄉明德社區養蜂班今天舉辦「蜂回大地」復育野蜂的成果展，並導覽社區養蜂的情況。...
頭屋鄉明德社區養蜂班今天舉辦「蜂回大地」復育野蜂的成果展，並導覽社區養蜂的情況。記者胡蓬生／攝影
分享
頭屋鄉明德社區養蜂班今天舉辦「蜂回大地」復育野蜂的成果展，並導覽社區養蜂的情況。...
頭屋鄉明德社區養蜂班今天舉辦「蜂回大地」復育野蜂的成果展，並導覽社區養蜂的情況。記者胡蓬生／攝影
分享
頭屋鄉明德社區養蜂班今天舉辦「蜂回大地」復育野蜂的成果展，並導覽社區養蜂的情況。...
頭屋鄉明德社區養蜂班今天舉辦「蜂回大地」復育野蜂的成果展，並導覽社區養蜂的情況。記者胡蓬生／攝影
分享
明德社區養蜂班參與野蜂復育工作，在外巡檢人造野蜂箱。圖／謝文達攝影、提供
明德社區養蜂班參與野蜂復育工作，在外巡檢人造野蜂箱。圖／謝文達攝影、提供
分享
頭屋鄉明德社區養蜂班養殖義大利蜂，以定置蜂箱方式養蜂。記者胡蓬生／攝影
頭屋鄉明德社區養蜂班養殖義大利蜂，以定置蜂箱方式養蜂。記者胡蓬生／攝影
分享
明德社區養蜂班參與野蜂復育工作，在外設置埋入式野蜂箱。圖／謝文達攝影、提供
明德社區養蜂班參與野蜂復育工作，在外設置埋入式野蜂箱。圖／謝文達攝影、提供
分享
頭屋鄉明德社區總幹事謝文達推動社區養蜂，從他最早養的2箱，如今已發展到約200箱...
頭屋鄉明德社區總幹事謝文達推動社區養蜂，從他最早養的2箱，如今已發展到約200箱，養蜂志工多達50多人；今年社區更投入野蜂復育工作，展現成果。記者胡蓬生／攝影
分享
明德社區養蜂班參與野蜂復育計畫，在外設置的林下野蜂蜂箱。圖／謝文達攝影、提供
明德社區養蜂班參與野蜂復育計畫，在外設置的林下野蜂蜂箱。圖／謝文達攝影、提供
分享

新竹蜜蜂義大利

相關新聞

共享電動機車GoShare29日上線 桃園預計這4處租得到

2019-08-24 20:17

苗縣社大20周年 埋下時空膠囊相約10年後開封

2019-08-24 17:12

柚見中秋 徐耀昌行銷西湖文旦

2019-08-24 00:04

眷村生活體驗 大學生：少了做飯味

2019-08-24 00:01

竹縣閱讀禮讚 幼兒借書送限量禮袋

2019-08-23 23:57

桃園原民增加 市府加碼學前補助

2019-08-23 23:44

館長同框鄭文燦教健身 網友驚「胖周瑜」變迷你了

2019-08-23 21:42

文資審議會 通過新竹專賣局2號倉庫等3案再利用計畫

2019-08-23 17:41

桃園住宅補貼送件超踴躍 申請已破1萬戶

2019-08-23 17:34

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

彰化百萬人口大縣流失 最小村落竟然位在田尾、鹿港

2019-08-24 10:26

基隆花千萬鋪地磚機車難騎 再花415萬挖除改回瀝青路面

2019-08-24 06:29

韓國瑜颱風天去飯店？陳宜民：僅致意5分鐘未用餐

2019-08-24 19:29

影╱白鹿強風吹垮基隆汽車展示中心鐵皮屋頂 民眾：風超大

2019-08-24 19:09

高雄清潔隊員對外招考惹議不公 取消臨時人員加分機制

2019-08-24 10:45

影／數萬飛蟻變「黑芝麻湯」他只能用這招

2019-08-24 10:29

白鹿來襲台東飯店退房約兩成 她這樣做反客滿

2019-08-24 21:22

影╱單親媽養大家扶幫助 他全台義賣漢堡、手刺母像謝恩情

2019-08-24 17:10

台北市對白鹿颱風有感 市府：晚間8時前有9級強陣風

2019-08-24 15:37

「玉山最高，可離媽媽近一點」8歲童不忘承諾 帶母遺照攻玉山

2019-08-23 23:38

出門才發現沒帶傘？他讓雨傘也能共享

2019-08-24 08:15

山路不能一崩再崩 雲林縣長張麗善帶隊上山踏勘

2019-08-24 16:42

白鹿接近 2019新竹市國際風箏節下午活動取消

2019-08-24 11:28

共享電動機車GoShare29日上線 桃園預計這4處租得到

2019-08-24 20:17

美食新天地／賴師傅手工千層蛋糕 口感綿密扎實

2019-08-23 23:39

捕獸夾傷流浪狗 村民槓上協會

2019-08-23 23:34

致公黨金門黨部辦周年慶 將提名蔡西湖角逐立委

2019-08-24 16:44

水從天上倒下來金崙溪快滿了 太麻里金崙急撤沿岸28人

2019-08-24 22:00

白鹿颱風來眾人嘆他獨樂 墾丁水世界營業額翻漲

2019-08-24 19:09

台中外埔國中滯洪池喬不攏！ 百人抗議批「罔顧民意」

2019-08-24 18:33

白鹿颱風直撲金門 楊鎮浯主持災變中心會議

2019-08-24 12:50

影／熊熊大火大士爺升天 文化祭萬人祈福平安落幕

2019-08-24 09:06

昨晚東河機車騎士撞電箱亡 台東消防局澄清與白鹿無關

2019-08-24 11:04

台中大智路打通爭議解決 明年8月可望通車

2019-08-24 20:16

台62甲、基隆中正路口紅綠燈好亂 易誤闖荷包失血

2019-08-24 21:37

影／頭城搶孤飯棚上500公斤的飯棧 白鹿狂風一來被吹倒

2019-08-24 16:43

意外成為高雄仁武區第88888位區民 她拿下多樣慶祝禮

2019-08-24 18:20

大同運動中心設基地台 市民投訴：罔顧學童健康

2019-08-24 00:05

上呼吸道群聚感染！屏東產後護理之家12名嬰兒發病

2019-08-24 15:33

台南山區預防撤離已達26人 東山五叉溝保全戶全撤

2019-08-24 15:29

影／雨大 宜蘭大同鄉田古爾溪漲 便橋撤便道封

2019-08-24 14:12

道路鋪地磚有褒有貶 形象商圈力促保留再推徒步區

2019-08-24 08:01

被批「神隱」？ 盧秀燕視察應變中心破傳聞

2019-08-24 19:57

基隆跳蛙公車「萬里-安樂-內湖」線 下月2日通車

2019-08-23 23:28

韓國瑜看新台17線 盯工安、品質

2019-08-23 23:31

影╱超香超好吃的烤蚵加蚵嗲 颱風天仍吸引上萬人嘗鮮

2019-08-24 20:16

林右昌跳起原民舞！2千萬改善會館周邊環境

2019-08-24 12:37

達摩化身俄羅斯娃娃 「艋舺拼場」大玩新舊創意

2019-08-24 08:14

颱風來襲 高雄24日停止垃圾清運、25日加班清運

2019-08-24 13:09

影／輕颱白鹿襲台 北市出現間歇強風大雨

2019-08-24 15:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top