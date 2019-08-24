台灣世界展望會助學行動 種下轉變兒童的希望種子

2019-08-24 22:00 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



台灣世界展望會西區辦事處今日於桃園市中壢區舊民里里民中心舉辦年度成果發表會，邀請桃園區服務的孩童與青少年參與演出，並發放本學期助學金，藉此緩解弱勢家庭開學前的學雜費壓力。會場中擺放許多繪畫班孩子的作品，佈置得相當童趣，除靜態展品，現場烏克麗麗演奏班、歌唱班、舞蹈班的表演，現場還有參與展望會照顧者支持團體的媽媽們，分享如何透過團體課程的參與，增進親子互動。

目前就讀護專的小屏，校內表現積極，更擔任系學會會長一職，有一份為人服務的心，為了感念外界給予的資源，成為展望會桃園中心的課輔班志工，感謝展望會的照顧。喜歡歌唱的她參與展望會綜合才藝方案－歌唱班。小屏說，自己本來就喜歡唱歌，展望會的課程，讓我能夠受專業教師教導並用正確的方式唱歌，是一件很棒的事情。

小屏爸爸由於身體狀況欠佳無法穩定就業，家中四位手足，家計由媽媽一肩扛起，每學期開學因為有助學金幫助，減緩了家中不少壓力。發表會中特別演唱一首自創曲「謝謝你給我的」，獻給平時勞碌奔波的母親。

小屏說，感謝展望會給我這個機會，讓我站上舞台表現自己，讓大家可以聽見我和其他小朋友的歌聲。歌唱班老師林泊鋐表示，小屏聲線很棒，平常練習時是帶領大家的大姊姊，期待她能成為孩子們的榜樣。