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共享電動機車Goshare29日上線 桃園預計這4處租得到

2019-08-24 20:17聯合報 記者張裕珍╱即時報導

知名電動機車品牌Gogoro將在29日首度推出電動車共享使用服務GoShare，首發城市選擇桃園市，GoShare預計投放千輛，在桃園、中壢、八德與青埔地區營運，由於GoShare將是桃園首見具規模的共享運具，桃園市政府交通局指出，已參考北市作法訂定，於19日公布實施「桃園市共享運具經營業管理要點」，將審查GoShare提具營運計畫，才准上路。

GoShare指出，共享運具車型以Gogoro 2系列車款為基礎打造，車身為特製的GoShare藍，十分亮眼清爽，採共享租賃使用方式，前6分鐘採固定收費，超過6分鐘則按分鐘計價，目前實際費率尚未公布，不過，已確定29日在桃園上路，並將推出如首次騎乘30分鐘免費、趟趟起跳價0元以及推薦好友賺百元騎乘金等優惠，另設計專屬APP供租借，車輛皆配安全帽。

由於GoShare將是桃園首見的共享運具，桃園交通局也因應此項新型態的交通工具，近日訂定公布「桃園市共享運具經營業管理要點」，主要參考北市內容，要求業者提具經營計畫書，並經市府審查許可及簽訂服務區使用行政契約等，才能上路營運，許可期間為3年。

市府交通局指出，共享運具為供不特定人自助租借之小客車、機車、自行車或其他運具，桃園月底將出現共享電動機車GoShare，頗受矚目，由於要點在19日才正式發布，已請業者針對要點規範內容修正、重送營運計畫，市府收到後審查，若無疑慮，GoShare可如期上路。

市府交通局指出，依據業者先前提供的營運資料，預計在桃園區、中壢區、八德區與青埔一帶投放車輛，會採陸續投放的方式，總數將達到1千輛，由於車輛須擺放在合法停車格，業者也表示會依路段停車格數量配置，最多只會擺到2成左右，避免排擠其他機車停放需求。

桃園市共享運具經營業管理要點先行上路，交通局現也同步訂定自治條例，將規範營運權利金、罰則等，由於須經議會審議通過，9月份會期趕不及，預計明年上半年送議會審查。

知名電動機車大廠Gogoro將在29日首度推出電動車共享使用服務GoShare，...
知名電動機車大廠Gogoro將在29日首度推出電動車共享使用服務GoShare，首發城市選擇桃園市，GoShare預計投放千輛，在桃園、中壢、八德與青埔地區營運。圖／GoShare提供
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電動機車北市列車

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