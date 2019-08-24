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苗縣社大20周年 埋下時空膠囊相約10年後開封

2019-08-24 17:12聯合報 記者劉星君╱即時報導

苗栗縣社區大學是全台第2個創立的社大，走過20年，秉持「厚植公民社會，守護鄉土價值」辦學使命，今舉行「20周年感謝有您，共同成就」表揚會，64歲林美靜20年前在報紙看到社大招生訊息，開始到社大上課，充實自我。今表揚會也邀請與會者寫下10年後的心願，或對苗栗社大期許，放進時空膠囊，相約10年後一起開封。

苗縣社區大學主任戴文祥說，社大20年來很不容易，堅持辦學理念「公民社會發展」、「地方終身學習」與「家鄉價值守護」，未來20年要繼續走下去，包括學習內涵深化、開課場地穩定化等。

苗栗縣社區大學一年有兩個學期，每學期開設130到140門課，學員有2600到2700名，最熱門課程主要生活性、藝能性為主，又以古道志工課程最熱門，一開放兩周就額滿。

今舉行社大20周年「感謝有您，共同成就」表揚大會，社大資深學員林美靜，從苗栗社大創辦，每學期都到社大上課，她上過書法、拼布、電影與人生、地質學、勞資關係、星空、鐵道等，不但是終身學習的模範，也是多元學習楷模。退休後她也加入苗栗社大校務志工隊，擔任副隊長，她說，到社大上課，生活很充實。

今天活動最後設計時空膠囊，邀請與會者寫下10年後心願或對苗栗社大期許，放進時空膠囊，將一個個時空膠囊裝進苗栗公館生產的陶甕內，大家相約10年後一起開封。

苗栗社大協進會理事長蕭仁傑說，20年來，苗栗社大的辦學地區，從1個市增加到目前11個鄉鎮市，開辦過課程有4300多門，學員人次近8萬8千人次 ，是地方公私協力、各界共同努力才可能獲得成果。

戴文祥說，苗栗社大20周年校慶系列活動，從今年6月「遠足：走讀楔隘百年山徑」開始暖身，接著是8月表揚大會、9月的淨灘、9到11月舉辦3場社區藝起來：社大師生美展，12月感恩晚會，及明年初開始系列展望20：苗栗社大願景論壇，明年8月校慶專刊的發表會，替二十周年系列活動畫下句點。

苗縣社區大學今舉辦20周年校慶系列活動，活動最後邀請大家寫下10年後對社大期許，...
苗縣社區大學今舉辦20周年校慶系列活動，活動最後邀請大家寫下10年後對社大期許，放入時空膠囊，相約10年後一起開封。圖／苗縣社區大學提供
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苗縣社區大學今舉辦20周年校慶系列活動，活動最後邀請大家寫下10年後對社大期許，...
苗縣社區大學今舉辦20周年校慶系列活動，活動最後邀請大家寫下10年後對社大期許，放入時空膠囊，相約10年後一起開封。圖／苗縣社區大學提供
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苗栗縣社區大學任戴文祥（右）與社大資深學員林美靜（左）。記者劉星君／攝影
苗栗縣社區大學任戴文祥（右）與社大資深學員林美靜（左）。記者劉星君／攝影
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苗栗縣社區大學資深學員林美靜今上台分享20年來參與社大各式課程，充實人生，收穫滿...
苗栗縣社區大學資深學員林美靜今上台分享20年來參與社大各式課程，充實人生，收穫滿滿。記者劉星君／攝影
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苗縣社區大學今舉辦20周年校慶系列活動，活動最後邀請大家寫下10年後對社大期許，...
苗縣社區大學今舉辦20周年校慶系列活動，活動最後邀請大家寫下10年後對社大期許，放入時空膠囊，相約10年後一起開封。圖／苗縣社區大學提供
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