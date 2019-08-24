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憨兒籃球賽 台啤球星陪打球

2019-08-24 16:45聯合報 記者高宇震╱即時報導

真善美基金會今上午在桃園南亞技術學院舉辦憨兒3對3籃球比賽，超過20名憨兒和志工們同樂較勁打籃球，還特別邀請到SBL台啤球星黃聰翰、黃泓瀚、吳曉謹、于煥亞擔任一日志工，陪同打球教學，讓憨兒有機會可以和自己的偶像來一場球賽，留下難忘回憶。

憨兒和志工們同樂較勁打籃球，活動包括三對三鬥牛賽及趣味分組競賽，對於參賽的憨兒而言，不是件容易的事，憨兒「小軍」較特別，是腦性麻痺患者，儘管雙手雙腳不協調，經訓練後，運球、投籃、轉身動作都難不倒他。

活動邀請到了台啤球員擔任一日志工，陪著憨兒們分組競賽得分，還現場教學籃球的小技巧，基本的運球、轉身投籃動作，精實迅讓速憨兒們看了驚呼掌聲連連，台啤球員黃聰翰說，很高興有今天有機會來這裡擔任一日志工，覺得憨兒的態度都很正確，雖然在肢體表現上有些障礙，但看得出來憨兒都很賣力打球，自己也同樣以熱情回應。

此外，真善美社會資源處長黃小芳指出，園內目前收容一共96名憨兒，年齡從2歲到63歲都有，其中老憨兒的照護是目前基金會積極發展的目標。因考量老憨兒照護成本過高，如需頻繁就醫及無法咀嚼等問題，許多收容所不願意收容老憨兒，目前國內老憨兒收容的需求極大，而基金會未來也規劃於新屋興建專門照護老憨兒的收容所。

真善美基金會於南亞技術學院舉辦憨兒３對３籃球比賽，還特別邀請到了SBL台啤球星擔...
真善美基金會於南亞技術學院舉辦憨兒３對３籃球比賽，還特別邀請到了SBL台啤球星擔任一日志工。記者高宇震／攝影
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真善美基金會於南亞技術學院舉辦憨兒３對３籃球比賽，還特別邀請到了SBL台啤球星擔...
真善美基金會於南亞技術學院舉辦憨兒３對３籃球比賽，還特別邀請到了SBL台啤球星擔任一日志工。記者高宇震／攝影
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真善美基金會於南亞技術學院舉辦憨兒３對３籃球比賽，還特別邀請到了SBL台啤球星擔任一日志工。記者高宇震／攝影
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患者腦性麻痺

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