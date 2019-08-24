憨兒籃球賽 台啤球星陪打球

2019-08-24 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



真善美基金會今上午在桃園南亞技術學院舉辦憨兒3對3籃球比賽，超過20名憨兒和志工們同樂較勁打籃球，還特別邀請到SBL台啤球星黃聰翰、黃泓瀚、吳曉謹、于煥亞擔任一日志工，陪同打球教學，讓憨兒有機會可以和自己的偶像來一場球賽，留下難忘回憶。

憨兒和志工們同樂較勁打籃球，活動包括三對三鬥牛賽及趣味分組競賽，對於參賽的憨兒而言，不是件容易的事，憨兒「小軍」較特別，是腦性麻痺患者，儘管雙手雙腳不協調，經訓練後，運球、投籃、轉身動作都難不倒他。

活動邀請到了台啤球員擔任一日志工，陪著憨兒們分組競賽得分，還現場教學籃球的小技巧，基本的運球、轉身投籃動作，精實迅讓速憨兒們看了驚呼掌聲連連，台啤球員黃聰翰說，很高興有今天有機會來這裡擔任一日志工，覺得憨兒的態度都很正確，雖然在肢體表現上有些障礙，但看得出來憨兒都很賣力打球，自己也同樣以熱情回應。