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最高薪76K！桃捷徵才開56個職缺 今吸引1294人報考

2019-08-24 16:15聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園機場捷運營運今年邁入第3年，總運量破5750萬人次，因應運量成長、人才需求大增，桃捷公司今天在開南大學舉行108年度年中新進人員甄試，總計開出56個職缺，最高薪上看76K，今天吸引1294人報考，將取200人進第二階段口試，最後錄取率僅4.33%；桃捷公司指出，此次招考將於9月11日公告錄取名單、10月報到，之後會再視職缺狀況對外招考。

桃捷公司108年度已分別進行年初、年中2次新進人員甄試，此次經盤點開出56個缺額，分別為運務類、維修類、經管類、原住民類、身心障礙共五大類別，吸引許多有心投入軌道業的人才報名；為考驗考生實作能力，今天早上在開南大學考場先針對報考維修類共274人加考「術科測驗」，透過實作測驗進行多樣化評量，下午則安排全部1294名考生進行筆試。

此次招考職缺包含助理專員、技術員、司機員、工程員、助理管理師、助理工程師、副管理師與副工程師等，助理專員正式薪水約3萬3570元，其餘職缺可達3萬9千元到6萬9千元不等，其中維修類組副工程師最高薪上看76K，經管類組副管理師最高薪上看74K。

桃捷公司董事長劉坤億、總經理蒲鶴章今天也到考場關心考試情況，並向現場辛苦的工作人員感謝致意，劉坤億說，桃園機場捷運領先全台軌道業，取得ISO雙認證接軌國際，對品質與安全承諾，未來持續朝運量提升及服務優化目標邁進，今天來了不少軌道業優秀人才報考，桃捷公司歡迎大家加入桃捷優質團隊共同打拚，將大桃園打造成智慧捷運城市。

桃捷公司指出，今天結束甄試後，將在8月29日中午12點於招募官網開放考生查詢第一試成績，9月5日進行第二階段口試，9月11日公告錄取名單，10月下旬報到，今年已經進行2次對外招考的新進人員考試，之後將視各單位缺額情形，會再對外公布招考時間與內容。

桃捷公司今天在開南大學舉行108年度年中新進人員甄試，總計開出56個職缺，最高薪...
桃捷公司今天在開南大學舉行108年度年中新進人員甄試，總計開出56個職缺，最高薪上看76K，今天吸引1294人報考，早上先舉行維修類職缺的術科考試。記者張裕珍／攝影
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