海霞教育基金會頒獎學金 竹市消防義消子女23人受獎

2019-08-24 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



財團法人海霞教育基金會今天頒發獎學金給新竹市消防及義消子女，典禮在邸家圓夢空間舉行，為鼓勵竹市消防、義消子女就讀大學並了解其人生規劃，盼得獎同學能好好規劃課業、人生，日後幫助更多需要幫助的人。

消防局表示，本次申請獎學金的消防、義消子女共有23人，包含大學新鮮人8名及在學成績優異學生15名，每人可獲新台幣1萬元獎學金，典禮在基金會設立的藝文空間「邸家Dejia」（台語「在這裡」之意）舉行，儀式簡單溫馨。

市長林智堅表示，竹市的公共安全有賴全體警義消救災人員的努力，去年全年火災零死亡是努力的見證，今年市府持續投入經費，購買裝備、補充人員，更提高平日超勤加班費時數，提供同仁最優的福利，讓大家安心工作，全時守護市民，建構安居的家園。

新竹市義消總隊長鄭宏輝說，各消防、義消同仁平日執行各項救災救難工作，犧牲奉獻、辛勞付出，其精神令人敬佩，感謝海霞教育基金會的認同及支持，頒發獎學金鼓勵其子女就讀大學，也希望受獎人員能好好規劃課業、人生，日後發揮義消奉獻、助人精神，幫助更多需要幫助的人。