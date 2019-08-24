竹縣興隆國小可分解麥麩吸管 全國科展獲第二名

2019-08-24 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣團隊參加第59屆中小學全國科展，有7件作品參賽，3件作品獲獎，其中興隆國小以「麥」出減塑新「吸」望的研究主題探討環保與民生議題受到大會肯定，獲國小組生活與應用科技科第二名，其他則獲團隊合作、探究精神獎項，學生從國中到國小都有，表現優異。

縣府教育處表示，竹縣今年在5月舉辦科展選拔，從118件作品中推薦7件作品代表竹縣參與全國科展，結果有3件作品獲獎。包括興隆國小『「麥」出減塑新「吸」望獲國小組生活與應用科技科第二名』、自強國中『正多邊形越來越「正」了，因為有「螺」！』獲國中組數學科的團隊合作獎、成功國中「解開點線面 - 用SAT Solver解開Flow Free遊戲」獲國中組生活與應用科學科的探究精神獎。

其中，興隆國小主要研究生物可降解的麥麩吸管，團隊發現市售的環保吸管都添加了PLA聚乳酸進行塑型，在大自然環境下幾乎無法分解，且這些吸管無法回收，反而造成環境負擔。

經過反覆實驗，最終團隊選擇以酪蛋白膠，作為塑型麥麩吸管的最主要黏膠，此種吸管在一般土壤裡兩個月即可生物降解完畢；團隊也發現淋上蜂蠟的酪蛋白麥麩吸管防水性更佳，也可在三個月內將解完畢。