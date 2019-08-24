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天氣熱、多風雨 草莓苗圃好發炭疽病 苗縣呼籲農友防治

2019-08-24 11:44聯合報 記者劉星君╱即時報導

草莓是苗栗縣重要高經濟作物，也是重要觀光休閒產業，現正值草莓苗圃好發炭疽病季節，隨著近期氣溫炎熱，降雨頻繁，苗縣府農業處近期發現有苗圃已有炭疽病病株，恐有病情擴大機會，農務科提醒草莓農，加強防治，配合落實草莓苗圃田間衛生、合理化施肥及安全用藥，確保產區種苗健康。

縣府農業處農務科指出，目前是草莓苗圃好發炭疽病季節，近期氣溫炎熱降雨頻繁，草莓苗圃遭受炭疽病的影響加劇，為避免草莓苗大量死亡，農業處定期派人到草莓重點種植鄉鎮，針對草莓苗圃監測，提供農友正確防治時機及防範策略以降低今年苗圃草莓炭疽病的危害。

農務科指出，草莓炭疽病菌是真菌性病害，可危害草莓各生長階段及各組織，好發在中高溫及多濕的季節，如每年4、5月梅雨季及7到9月午後雷陣雨與颱風季，此時正值草莓育苗重要時期，若遇苗圃栽植密度高、噴灌頻繁及通風不良則更易發生炭疽病。

炭疽病病害可藉由風雨傳播，造成苗圃植株葉片產生褐色斑點、葉柄走莖可見黑色凹陷及粉橘色孢子堆，嚴重時此病菌會侵染到莖冠部及根系而阻礙水分吸收致整株枯萎。若沒有適當清源與防治，草莓炭疽病會造成苗圃缺苗及定植後大量死亡，影響草莓產量。

農業處長陳錦俊說，成熟強健且不帶特定病源的種苗是草莓栽培成功要素，目前天氣溫、濕度及利於草莓炭疽病菌滋生，縣內發現有苗圃已有炭疽病的病株，可能有病情擴大，須適時正確防治。

農友若有相關狀況，可跟農務科反應，農務科有植物醫生，有需要可排定時間到場現勘。

炭疽病菌感染葉柄或走莖形成黑色凹陷的情形。圖／苗縣府農業處提供
炭疽病菌感染葉柄或走莖形成黑色凹陷的情形。圖／苗縣府農業處提供
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炭疽病菌感染葉片形成黑色圓點的病徵。圖／苗縣府農業處提供
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