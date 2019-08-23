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桃園原民增加 市府加碼學前補助

2019-08-23 23:44聯合報 記者張裕珍／桃園報導

桃園市政府連年舉辦原住民聯合豐年祭，8月31日起一連2天將在高鐵站前廣場登場，昨...
桃園市政府連年舉辦原住民聯合豐年祭，8月31日起一連2天將在高鐵站前廣場登場，昨天辦記者會宣傳，市長鄭文燦等人出席。 記者張裕珍／攝影
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桃園市升格近5年來，原住民族人口增加9706人，已達7萬5146人，成長14.5%遠高於全國同期增幅5.3%，明年可望超越台東，成第2大原住民族城市，因應中央8月起推出育兒新制，市府加碼原民學前教育補助，2到3歲送幼兒園每學期補助6千元，3到5歲送公私立幼兒園最高補助1萬元，減輕原民經濟重擔。

市長鄭文燦說，桃園市原住民族人口已超過7萬5千人，持續以每月250人、每年增加3千人的比例成長，預估明年底可達到8萬人，成為僅次於花蓮的原住民族城市，以都會區原住民人口來說，桃園多達6萬多人，居各縣市之冠，都會區原住民四分之一都集中桃園。

考量原住民收入不豐，養家餬口壓力大，市府原住民族局近年以不重複補助為原則，針對各年齡層規畫不同福利補助，例如為加強原住民學生競爭力，補助國、高中生上課後補習班，每年最高補助8千元，也配合中央育兒新制上路，8月起推出學前教育補助。

原住民族行政局指出，考量原住民多出外工作，難分身照顧幼童，若原民家長將2至3歲孩子送往幼兒園，1學期補助6千元，幼兒須設籍桃市滿4個月，3歲到5歲幼兒送往公幼1學期補助8500元，私幼補助1學期1萬元，統一由園所向市府申請補助。

桃園市府主計處統計，全市原住民族人口逐年遞增，已占全國原住民族總人口13.2%，以阿美族最多，3萬5646人占47.6%，泰雅族2萬1069人，占28.1%，排灣族5992人，占8.0%，阿美、泰雅與排灣族加起來約占桃園市原住民族人口的83.7%，超過8成。

原住民幼兒園排灣族鄭文燦阿美族

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