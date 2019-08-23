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館長同框鄭文燦教健身 網友驚「胖周瑜」變迷你了

2019-08-23 21:42聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市長鄭文燦今天到館長陳之漢在桃園中壢新開的健身房，兩人合體替10月份將在桃園舉行全國運動會拍片宣傳，鄭因最近答應基隆市長林右昌的減肥邀約，也趁機向館長討教如何做健力三項，深蹲、臥推、硬舉樣樣來，鄭晚上也在個人臉書發文放上與館長的健身照，自豪「桃園盧廣仲開始運動」，還tag林右昌與潘孟安別忘了一起燃燒脂肪，不少網友看見鄭與館長的合照，直說「好顯瘦」、「燦燦變得好迷你」，好奇「胖周瑜」是不是真的瘦了？

鄭文燦今天下午換上全運會主題「你哪裡人」特製T恤、黑短褲，前進館長在桃園中壢開設的新健身房，與館長一起為全運會拍宣傳短片，館長在門口熱情迎接，還開臉書直播兩人互動現況，介紹他即將開設新健身房，接著館長更親自指導鄭文燦使用店內器材作健力三項。

鄭文燦在健身時還跟館長說，自己高中時期就讀建中時，可是摔跤社成員，但加入摔跤社一年來「都一直被摔」，忍不住向邀他加入的同學抱怨「怎麼不教我摔人」，同學向他解釋要先學會被摔才能懂得摔人，不過館長聽了反問鄭文燦，怎麼都沒教你摔人，同學這樣對嗎？

由於最近被戲稱為「基隆三浦春馬」的林右昌相約鄭文燦、潘孟安一起減肥，今天立刻到健身房學健身的鄭文燦晚上也在臉書發文，寫道「燃燒脂肪！館長親自出馬！還好我沒使出九陰白骨爪！」，更沒忘了tag減肥戰友潘孟安、林右昌「一起燃燒脂肪！動起來！」

被點名的潘孟安也在下方留言，「鄭文燦市長提醒身材，如果多辦幾次燈會，我一定會瘦下來。白鹿颱風來襲，我要先忙防颱，運動之後再約！天佑台灣！」，鄭文燦立馬留言回應，「好ok！一起防颱準備、天佑台灣！」兩人相約減肥之餘，也沒忘了要加強防颱整備。

鄭文燦與館長難得「同框」，以往被戲稱「胖周瑜」的鄭文燦站在體格壯碩的館長旁，瞬間身材小了好幾號，不少網友都幾乎驚呼變迷你了，也有人叮嚀燦哥運動除了要持之以恆，更要控制飲食，才有機會打敗基隆三浦春馬。

桃園市長鄭文燦（左）今天到館長陳之漢（右）在桃園中壢新開的健身房拍片。圖／取自鄭...
桃園市長鄭文燦（左）今天到館長陳之漢（右）在桃園中壢新開的健身房拍片。圖／取自鄭文燦臉書
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桃園市長鄭文燦（蹲者）今天到館長陳之漢（白衣者）在桃園中壢新開的健身房，兩人合體...
桃園市長鄭文燦（蹲者）今天到館長陳之漢（白衣者）在桃園中壢新開的健身房，兩人合體替10月份將在桃園舉行全國運動會拍片宣傳。圖／取自鄭文燦臉書
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桃園市長鄭文燦（坐者）今天到館長陳之漢（白衣者）在桃園中壢新開的健身房，兩人合體...
桃園市長鄭文燦（坐者）今天到館長陳之漢（白衣者）在桃園中壢新開的健身房，兩人合體替10月份將在桃園舉行全國運動會拍片宣傳。圖／取自鄭文燦臉書
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館長鄭文燦健身

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