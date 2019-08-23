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柚見中秋 西湖文旦採收上市

2019-08-23 20:39聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

中秋將屆，苗栗縣各地的文旦柚已陸續進入採收期，縣內最大文旦柚產區西湖鄉，因品質優異，歷來常是供不應求，苗栗縣長徐耀昌等人上午到西湖鄉為西湖文旦行銷，盛讚西湖文旦品質媲美、甚至超越全省各地著名的文旦，建議明年辦全國性的文旦柚評鑑，讓西湖文旦知名度更上層樓。

縣府農業處表示，全縣文旦柚栽種面積約150公頃，其中西湖就占了100公頃，且許多文旦果園都已是數十年的「老欉」，文旦品質早已獲各地消費者肯定。

西湖鄉公所、農會預計8月31日在湖東社區多功能活動中心辦「柚見中秋」產業文化活動，當天上午進行文旦評鑑，同時安排農特產品展售、表演節目及剝柚皮競賽、文旦品嘗、有獎徵答等活動到下午3點。

徐耀昌、立委陳超明、縣議員羅貴星及農糧署官員上午在水通伯文旦園為「柚見中秋」活動及文旦行銷，一致推崇西湖文旦的品質。

西湖鄉農會總幹事郭豐文指出，鄉內文旦已開始採收，農會10台斤裝每箱依分級售價有500、600元，其他果園也有600、800元等不同等級，近年來大陸湖北都向西湖採購一定數量的文旦，今年也依舊；全鄉文旦今年整體產量減少，預估銷售仍搶手。

縣府農業處長陳錦俊表示，縣內文旦受天候影響，預估總產量比去年減少，但今年「白露」離中秋節近，為避免部分地區文旦採收不及，或一些賣相不佳的「大果」難以分級裝箱，因此縣府配合農糧署政策公開徵求加工廠，除了農糧署規定每公斤補助農民果款5元，縣府再加碼補助5元，以平衡產銷並保障農民收益。

苗栗縣各地文旦柚開始進入採收期，縣長徐耀昌(左三)等人上午在西湖鄉為文旦行銷。記...
苗栗縣各地文旦柚開始進入採收期，縣長徐耀昌(左三)等人上午在西湖鄉為文旦行銷。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣的文旦柚開始進入採收期，西湖鄉的文旦品質優良，每年都熱銷。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣的文旦柚開始進入採收期，西湖鄉的文旦品質優良，每年都熱銷。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣各地文旦柚開始進入採收期，縣長徐耀昌(左三)等人上午在西湖鄉為文旦行銷。記...
苗栗縣各地文旦柚開始進入採收期，縣長徐耀昌(左三)等人上午在西湖鄉為文旦行銷。記者胡蓬生／攝影
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文旦中秋節農糧署

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