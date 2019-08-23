親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜開直播談能源政策，哪裡有問題？

軍公教年改爭議 「法治國」對上「社會國」

全台首創機器人夏令營 打造台灣科技創新力

2019-08-23 18:14聯合報 記者高宇震╱即時報導

桃園市政府青年事務局舉辦全台首創機器人暑期課程，於今日落幕，自19日至今天為期5天，共吸引400多名青年朋友參與，以技術原理加上實務操作為課程理念，藉由「機器人競賽」提升實作動機，更邀請AI大廠開辦講座，並公布徵才資訊。桃園市長鄭文燦表示，科技教育需扎根，科技動力來自於不斷創新、好奇，敢於挑戰探索，現今科學教育也應該有實證導向，跟現有產業結合也是桃園努力的方向。

青年局指出，桃園位於我國交通樞紐，對於高科技產業發展具有十足吸引力與利基點，擁有絕佳的發展潛力，市府為持續打造創新創業生態圈，發展人工智慧以及智慧機器人產業，特別與深耕於自動化和機器人工業硬體領域的凌華科技(ADLINK)合作，本屆課程以機器人操作系統ROS (Robot Operating System)為基礎，結合智慧機器人與AI領域，使青年得學習業界最新的智慧機器人製作原理，並且透過國際大廠如Intel、Nvidia、Microsoft及AWS實務經驗分享，拓展學員對於AI及智慧機器人之專業力與技術力，更開放現場學員可自備履歷爭取到科技大廠工作或實習的機會。

課程以理論教學、實務體驗與業界講座的方式，引導學員以理論及實務經驗熟悉機器人作業系統。課程內容包含「硬體規格與工業通訊標準」、「作業系統核心與通訊層開發」、「物理引擎Gazebo與ROS建構教學」及「演算法介紹與軟體開發」四大項目，讓學員們可以認識目前業界所使用的機器人相關軟硬設備，未來與業界接軌。

此外，本次規畫「機器人競賽」，提供10台原型機器人，讓10組隊伍，透過競爭學以致用，青年局期待，讓青年進入高科技產業，打造台灣科技創新力，使桃園成為智慧大城。

青年局舉辦全台首創機器人暑期課程，以技術原理加上實務操作為課程理念，藉由「機器人...
青年局舉辦全台首創機器人暑期課程，以技術原理加上實務操作為課程理念，藉由「機器人競賽」提升實作動機，更邀請AI大廠開辦講座，並公布徵才資訊。圖／青年局提供
分享

青年AI

相關新聞

桃園住宅補貼送件超踴躍 申請已破1萬戶

2019-08-23 17:34

尋老兵爺爺的回憶 女大生住眷村學傳統建築工法

2019-08-23 16:28

桃園增設槌球場地 鄭文燦目標1區1槌球場

2019-08-23 15:22

竹縣嬰幼兒閱讀 25日起兒童劇、親子講座輪番登場

2019-08-23 14:37

苗栗2天3石虎遭路殺 今年已有18隻死亡

2019-08-23 14:34

平鎮伯公潭 八字圳、紅磚橋追憶客家先民

2019-08-23 14:26

體驗火場濃煙學生演嗆傷「咳咳咳」 眾人笑翻：麥假！

2019-08-23 13:32

竹縣湖口鄉2村24日上午起停水9小時 預計影響2812戶

2019-08-23 11:21

平鎮伯公潭八字圳 河岸整治打造小而美生態水塘

2019-08-23 07:34

遊台紀念品有「子」望 桃園衝醫療觀光商機

2019-08-23 00:18

竹縣推廣住警器 縣長示範安裝

2019-08-23 00:14

我有書桌了…「小一入學禮」贈苗栗家扶兒

2019-08-22 23:57

買庇護工場中秋節禮品 桃園抽機票

2019-08-22 23:49

換人了！民進黨竹縣黨部建議徵召邱盈滋、范文鴻

2019-08-22 21:59

桃園庇護工廠消費滿額 抽沖繩雙人來回機票

2019-08-22 20:55

苗140線又傳石虎殞命 成功取精為復育留生機

2019-08-22 20:10

桃議員歐炳辰遭褫奪公權 將由她遞補

2019-08-22 19:55

開學在即 苗栗受扶助兒童喜獲「小一新生入學禮」

2019-08-22 18:54

苗140線又見石虎路殺 苗縣今年發生16起路殺事件

2019-08-22 17:27

「胖周瑜」鄭文燦自爆：兒子看婚紗照認不得爸爸

2019-08-22 16:11

中壢社區營造計畫 包裝在地故事翻轉最醜車站

2019-08-22 15:22

初選落馬告對手賄選不起訴 陳賴素美不排除脫黨參選

2019-08-22 14:15

竹縣擴大補助住警器5千個 楊文科今到民宅示範安裝

2019-08-22 13:36

蘆竹這路口好危險 25日起一左轉就取締罰款

2019-08-22 12:35

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

大八後又一家！高雄老牌華王飯店 驚傳11月停止營業

2019-08-22 18:50

釣蝦場每10隻泰國蝦8隻來自屏東 潮州要辦賽神蝦比大

2019-08-22 18:34

換人了！民進黨竹縣黨部建議徵召邱盈滋、范文鴻

2019-08-22 21:59

高雄華王飯店和對面福容飯店原地主 恩怨糾纏近40年

2019-08-22 21:01

彰化境外移入登革熱再一例 三清宮健行步道成高風險區

2019-08-22 21:39

基隆通勤族福音 跳蛙公車「萬里-安樂-內湖」9月通車

2019-08-23 12:26

桃議員歐炳辰遭褫奪公權 將由她遞補

2019-08-22 19:55

竹縣湖口鄉2村24日上午起停水9小時 預計影響2812戶

2019-08-23 11:21

這位好心阿嬤苦人所苦 助508名喪偶母親走出陽光

2019-08-22 18:33

台中七期豪宅地下室也積水 大樓投訴有4件

2019-08-22 23:42

老字號華王飯店吹熄燈號 也驚動高雄市政府

2019-08-22 20:53

獨／嘉市約1.5萬名身心障礙者 卻沒人願意去家庭托顧

2019-08-22 23:23

51年歷史將劃下句點！「高雄華王大飯店」驚傳11月歇業

2019-08-22 19:38

淡水輕軌二期增6站 採人車混合開進老街

2019-08-22 22:32

七連霸金門議員許建中病逝 馬英九前往弔唁

2019-08-23 16:47

他好奇高雄前鎮是什麼樣的地方？ 網友曝：南北兩個世界

2019-08-23 17:13

獨／她花十多萬打造家庭托顧站 卻始終「等嘸人」

2019-08-22 23:47

高雄首家星級飯店…華王飯店11月熄燈

2019-08-22 23:31

基隆女議員貼與孫女舊照 網友驚呼「美女雙胞胎」

2019-08-22 20:50

過了！交通部願補助逾3億元 打造中寮環鄉公路網

2019-08-23 13:24

高雄老字號華王大飯店驚傳歇業 勞工局：薪資正常發放

2019-08-22 21:02

基隆市公車明年將比照雙北 上下車都刷卡改善虧損

2019-08-23 16:36

全國最嚴格！麻豆林建良過3關 兩度奪台南文旦王

2019-08-23 15:01

施工塞車5年半 台9線五結段今全面通車

2019-08-22 23:50

無黨籍范織欽遞補高市議員 民進黨團增為26席

2019-08-23 11:51

老字號華王大飯店將歇業 10月底先解雇42人

2019-08-23 13:51

開學在即 苗栗受扶助兒童喜獲「小一新生入學禮」

2019-08-22 18:54

影／連日大雨 中市府地下室成水鄉澤國

2019-08-23 09:24

師大商圈維持現狀 正、反派激烈口角

2019-08-22 20:29

3千5海鮮餐費只要2千5 北臺灣媽祖文化節福宴限量1千桌

2019-08-23 14:39

衛武營再獲肯定 登時代雜誌2019年世界最佳景點

2019-08-23 12:44

白鹿颱風影響 花蓮唱秋音樂季等3活動順延或取消

2019-08-22 17:28

海科館好康活動「周末免費看電影」 祖父母節長者免費入館

2019-08-22 19:19

彰化縣議會南部經建考察 抵高雄為韓國瑜加油打氣

2019-08-22 20:18

影／二行程機車有2萬輛 嘉縣汰舊換新最高補助2萬

2019-08-23 11:52

視察金門大橋 蔡英文：2021如期如質完工

2019-08-23 14:34

八二三砲戰公園明辦音樂饗宴 警方北安路實施交管

2019-08-22 20:29

全台唯一「藍色消防栓」 設置近10年拆了

2019-08-22 20:50

私房景點／蘇澳砲台山 走讀百年史跡

2019-08-23 00:09

苗140線又傳石虎殞命 成功取精為復育留生機

2019-08-22 20:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top