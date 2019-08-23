全台首創機器人夏令營 打造台灣科技創新力

2019-08-23 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



桃園市政府青年事務局舉辦全台首創機器人暑期課程，於今日落幕，自19日至今天為期5天，共吸引400多名青年朋友參與，以技術原理加上實務操作為課程理念，藉由「機器人競賽」提升實作動機，更邀請AI大廠開辦講座，並公布徵才資訊。桃園市長鄭文燦表示，科技教育需扎根，科技動力來自於不斷創新、好奇，敢於挑戰探索，現今科學教育也應該有實證導向，跟現有產業結合也是桃園努力的方向。

青年局指出，桃園位於我國交通樞紐，對於高科技產業發展具有十足吸引力與利基點，擁有絕佳的發展潛力，市府為持續打造創新創業生態圈，發展人工智慧以及智慧機器人產業，特別與深耕於自動化和機器人工業硬體領域的凌華科技(ADLINK)合作，本屆課程以機器人操作系統ROS (Robot Operating System)為基礎，結合智慧機器人與AI領域，使青年得學習業界最新的智慧機器人製作原理，並且透過國際大廠如Intel、Nvidia、Microsoft及AWS實務經驗分享，拓展學員對於AI及智慧機器人之專業力與技術力，更開放現場學員可自備履歷爭取到科技大廠工作或實習的機會。

課程以理論教學、實務體驗與業界講座的方式，引導學員以理論及實務經驗熟悉機器人作業系統。課程內容包含「硬體規格與工業通訊標準」、「作業系統核心與通訊層開發」、「物理引擎Gazebo與ROS建構教學」及「演算法介紹與軟體開發」四大項目，讓學員們可以認識目前業界所使用的機器人相關軟硬設備，未來與業界接軌。