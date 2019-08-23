華山「一園助一老」 伴孤老過祖父母節

2019-08-23 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



華山基金會為響應祖父母節（教育部訂每年8月的第4個星期日），今日邀請中壢汎迪爾幼兒園的小朋友扮小小孫兒，為華山10名弱勢長輩奉茶、搥背、一起玩竹蜻蜓，享受返老還童的樂趣。中華郵政桃園郵局亦共襄盛舉，捐贈20箱柚子，讓孤老們的中秋佳節更加溫馨園滿。

89歲吳爺爺與82歲劉奶奶，在活動中大顯身手，運用五彩繽紛的亮片、紙膠帶及色筆，畫出繽紛幸福的懷舊童玩-竹蜻蜓，幼兒園小朋友團團圍繞他們，老幼一同用愛轉動竹蜻蜓飛向幸福。

華山基金會桃園地區目前服務超過1,000位失能、失依、失智長輩，常年至長輩家中提供關懷訪視、陪同就醫、身體照顧、年節關懷等服務。中秋節即將來臨，邀請各界響應本年度「愛老人 中秋亮起來」，支持「因為有你」送愛到家，每個月花1250元，為孤老點亮幸福。