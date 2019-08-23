文資審議會 通過新竹專賣局2號倉庫等3案再利用計畫

2019-08-23 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



新竹市府文化局今天下午舉行文資審議會，邀文資委員針對「新竹專賣局2號倉庫納入原市定古蹟」、興建已逾80年、結構老舊問題的「新竹國小百齡樓修復再利用計畫」及「市定古蹟辛志平校長和李克承博士故居再利用計畫」案進行會勘、審查，決議結果出爐，皆順利通過。

市府文化局指出，審議會上，新竹專賣局案將變更市定古蹟名稱為專賣局新竹支局，2號倉庫納入原市定古蹟本體，審議通過。百齡樓修復計畫與辛志平校長、李克承博士再利用計畫，則是修正部分細節後決議通過。

1936年落成，已有83年歷史的新竹專賣局。即日治時期的「臺灣總督府專賣局新竹支局」，設計者是總督府專賣局建築技師梅澤捨次郎，受現代主義影響，強調水平線條，去除不必要的裝飾，立面開窗以長形方窗為主，配合水平線條的洗石子雨庇、窗臺，極具現代主義建築特色。

新竹專賣局位在舊城區，鄰近新竹火車站、迎曦東門城、州圖書館、新竹州廳，是重要文化資產 ，也是老新竹人的共同記憶。不過，新竹專賣局本體是市定古蹟（包含廳舍及1號倉庫），但2號倉庫還未被登錄，因此文化局將古蹟範圍擴大，規畫將2號倉庫併入新竹專賣局市定古蹟本體。

已有122年歷史的新竹國小，校內許多建築都是日治時期所留下，其中，百齡樓民國26年完成，建築立面左右對稱，為斜屋頂、屋身、基座三段式分割，強調水平線條的雨庇和線角、連續矩形開窗、柱樑間弧形轉角均為其建築特色。不過卻有校舍老舊、牆面出現滲水等問題，市府教育處向教育部爭取耐震補強經費，但因建物已興建完竣逾50年，需先依據文化資產保存法規定進行評估，經審議百齡樓被指定為市定古蹟，建物若要修繕整理，都需經文資審議委員會審議核定。

辛志平校長故居和李克承博士故居都屬日治時代建築，文化局完成古蹟修繕後，啟動委外營運，由「舊是經典」取得5年營運權，從2014年8月起到今年8月19日止，由於營運期約屆滿，市府已再啟動第二次委外招標作業，順利由創謚公司取得營運權，昨天向文資委員說明如何將兩故居再利用計畫。