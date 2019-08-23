桃園住宅補貼送件超踴躍 申請已破1萬戶

2019-08-23 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市住宅補貼將於30日截止受理申請，市府住宅發展處今天指出，今年申請狀況相當踴躍，三項補貼累計已經超過1萬戶申請，遠超過去年同期數據，尤其租金補貼申請數量達到1萬315戶，比核定的計畫戶數1萬戶來得多，提醒民眾趕在期限內申請皆會受理，市府會向中央爭取全額滿足，讓符合資格的民眾都能受惠。

108年度住宅補貼自7月22日開放申請，為期6周，住發處統計，截至8月22日，租金補貼計畫戶數1萬戶，申請量達1萬315戶；購屋貸款利息補貼計畫戶數686戶，申請量1091戶；修繕貸款利息補貼計畫戶數396戶，申請量達118戶，總計1萬1524戶，反應比往年還要熱烈。

住宅發展處提醒，租金補貼每年都要重新提出申請，開放臨櫃、郵寄、線上3種申請方式，除了位於中路二號社宅的住宅發展處開放周一到周五受理，民眾也可就近至各區公所遞件，如無法現場辦理，也可於受理截止前掛號郵寄至住宅發展處，受理日期則以郵戳為憑。