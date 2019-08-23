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桃市運動會開幕13區展特色 平鎮當棒球員、新屋用漁網

2019-08-23 17:08聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

桃園市政府今早舉行「108年桃園市運動會」開幕典禮，儀式由市長鄭文燦親自主持，桃園13區更是帶來富有各地特色的創意進場。田徑賽將於今日起，連續4天在市立田徑場舉行，游泳賽則是從即日起到25日在市立游泳池舉辦，預計今年參與人數將高達5500人。

開幕典禮相當熱鬧，首先由新興高中樂儀隊帶來序幕表演，接續由桃園13個區公所輪流上場至田徑場上表演創意進場，在表演中加上各區特色，例如平鎮區以棒球為特色，進場表演的人員皆身穿紫色棒球衣，並用投球、揮棒等姿勢作為進場表演。新屋區則用一個大漁網，上面鋪滿許多漁獲，以此表達新屋區有著豐富的漁產，另外，復興區則身穿原住民服飾跳起原民舞蹈。

隨後聖火火炬手由鄭唐秀及黃詩涵擔任，兩人分別於107年全國田徑錦標賽勇奪女子組100公尺跨欄及跳遠金牌，運動員宣誓代表則為107年全國田徑錦標賽及108年全國大專院校運動會女子組鐵餅金牌選手楊佳琇。鄭文燦表示，市運會就像是全運會的熱身賽，從市運會到全運會僅剩2個月的時間，相關單位也緊鑼密鼓的在籌備場地、設施等，希望讓運動能夠流行化、讓運動成為品牌，帶給民眾精彩的賽程。

體育局長莊佳佳則表示，該次市運會就是為了全運會所準備，希望透過市運會選拔出最優秀、最有實力的選手來代表桃園出賽全運會，由於賽程恐遇到颱風，經討論過後決議倘若遇上颱風天發布停班停課，為了選手的安全賽程即會順延一天。

復興區身穿原住民服飾跳起原民舞蹈，在創意進場時凸顯復興區的特色。記者陳夢茹／攝影
復興區身穿原住民服飾跳起原民舞蹈，在創意進場時凸顯復興區的特色。記者陳夢茹／攝影
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桃園市政府今早舉行「108年桃園市運動會」開幕典禮，儀式由市長鄭文燦（圖中）親自...
桃園市政府今早舉行「108年桃園市運動會」開幕典禮，儀式由市長鄭文燦（圖中）親自主持，體育局長莊佳佳（圖左）也出席觀禮。記者陳夢茹／攝影
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平鎮區以棒球為特色，進場表演的人員皆身穿紫色棒球衣，並用投球、揮棒等姿勢作為進場...
平鎮區以棒球為特色，進場表演的人員皆身穿紫色棒球衣，並用投球、揮棒等姿勢作為進場表演。記者陳夢茹／攝影
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