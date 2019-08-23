親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

白鹿颱風直撲南台灣 蘭嶼綠島今晚停班停課

軍公教年改釋憲 大法官宣告大部分合憲

尋老兵爺爺的回憶 女大生住眷村學傳統建築工法

2019-08-23 16:28聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

桃園市政府文化局自19日至23日於龜山憲光二村舉辦5天4夜暑期工作生活營，邀集大專院校學生住進眷村，實際踏查眷村建築及學習傳統工法，深度認識眷村文化，其中一名身為眷村第三代的女大生，更是為了接近媽媽口中的眷村，及未曾謀面但居住在眷村中的爺爺，想多了解眷村生活毅然決然報名參加。

5天4夜暑期工作生活營針對建築、景觀及設計相關科系大專院校學生來招募，總計有22名來自不同縣市的學生參加、共同生活在眷村中。營隊期間，邀請到文化部文化資產局傳統修復匠師李春生，帶領學生學習傳統眷村建築工法「編竹夾泥牆」、「灰泥及屋瓦鋪設」，以親身實作取代書本上的理論。

眷村第三代，淡江大學大一女學生張詩涵表示，參加這個營隊有2個原因，一是大學較多在學習理論少有實作經驗，看到營隊課程有土木製作而受到吸引，二則是她的媽媽幼年被一名老兵收養、居住在眷村中，但由於她出生前老兵爺爺已過世，再加上老家被政府改建，沒了眷村模樣，對眷村的印象僅能從媽媽及鄰居爺爺口中拼湊，因此決議參加眷村營隊，親身來體驗。

張詩涵說，憲光二村雖然保留了眷村的外表，但已不見媽媽及鄰居爺爺口中形容的眷村，瀰漫老兵爺爺炒著四川辣椒、鄰居做著山東大面的味道，但在夜深人靜一個人走在憲光二村中，仍會有回到過去眷村的感覺。張詩涵指出，營隊中除了體驗眷村文化外，更吸引她的則是「編竹夾泥牆」的工法學習，她說，有別於書中理論，實際操作才真的能讓人深刻學習。

談及實作「編竹夾泥牆」課程，文化局科員陳怡均說，該課程是為了讓學生們了解過去眷村普遍都是窮人家，沒有錢用鋼筋水泥蓋房子，才會出現「編竹夾泥牆」這種傳統工法。陳怡均進一步解釋眷村房屋的構造，她說道，房屋最下方一般皆是使用水泥作為基底，房屋上半部會用重量較輕的「編竹夾泥牆」，屋頂則使用橫木來搭建，最後在外頭鋪上屋瓦即大功告成。

憲光二村暑期工作生活營，讓大學生實作「編竹夾泥牆」，深入了解眷村的傳統建築工法。...
憲光二村暑期工作生活營，讓大學生實作「編竹夾泥牆」，深入了解眷村的傳統建築工法。記者陳夢茹／攝影
分享
桃園市政府文化局自19日至23日於龜山憲光二村舉辦5天4夜暑期工作生活營，邀集大...
桃園市政府文化局自19日至23日於龜山憲光二村舉辦5天4夜暑期工作生活營，邀集大專院校學生住進眷村。記者陳夢茹／攝影
分享
眷村第三代，淡江大學大一女學生張詩涵（圖左）表示，她出生前老兵爺爺已過世，再加上...
眷村第三代，淡江大學大一女學生張詩涵（圖左）表示，她出生前老兵爺爺已過世，再加上老家被政府改建，沒了眷村模樣，對眷村的印象僅能從媽媽及鄰居爺爺口中拼湊，才決議親身來體驗。記者陳夢茹／攝影
分享

眷村老兵

相關新聞

桃園增設槌球場地 鄭文燦目標1區1槌球場

2019-08-23 15:22

竹縣嬰幼兒閱讀 25日起兒童劇、親子講座輪番登場

2019-08-23 14:37

苗栗2天3石虎遭路殺 今年已有18隻死亡

2019-08-23 14:34

平鎮伯公潭 八字圳、紅磚橋追憶客家先民

2019-08-23 14:26

體驗火場濃煙學生演嗆傷「咳咳咳」 眾人笑翻：麥假！

2019-08-23 13:32

竹縣湖口鄉2村24日上午起停水9小時 預計影響2812戶

2019-08-23 11:21

平鎮伯公潭八字圳 河岸整治打造小而美生態水塘

2019-08-23 07:34

遊台紀念品有「子」望 桃園衝醫療觀光商機

2019-08-23 00:18

竹縣推廣住警器 縣長示範安裝

2019-08-23 00:14

我有書桌了…「小一入學禮」贈苗栗家扶兒

2019-08-22 23:57

買庇護工場中秋節禮品 桃園抽機票

2019-08-22 23:49

換人了！民進黨竹縣黨部建議徵召邱盈滋、范文鴻

2019-08-22 21:59

桃園庇護工廠消費滿額 抽沖繩雙人來回機票

2019-08-22 20:55

苗140線又傳石虎殞命 成功取精為復育留生機

2019-08-22 20:10

桃議員歐炳辰遭褫奪公權 將由她遞補

2019-08-22 19:55

開學在即 苗栗受扶助兒童喜獲「小一新生入學禮」

2019-08-22 18:54

苗140線又見石虎路殺 苗縣今年發生16起路殺事件

2019-08-22 17:27

「胖周瑜」鄭文燦自爆：兒子看婚紗照認不得爸爸

2019-08-22 16:11

中壢社區營造計畫 包裝在地故事翻轉最醜車站

2019-08-22 15:22

初選落馬告對手賄選不起訴 陳賴素美不排除脫黨參選

2019-08-22 14:15

竹縣擴大補助住警器5千個 楊文科今到民宅示範安裝

2019-08-22 13:36

蘆竹這路口好危險 25日起一左轉就取締罰款

2019-08-22 12:35

今起竹縣可用手機找路邊停車位 找車位至少縮短10分鐘

2019-08-22 12:25

抽1.5噸水肥竟超收8公噸價 消費者提申訴

2019-08-22 12:05

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

大八後又一家！高雄老牌華王飯店 驚傳11月停止營業

2019-08-22 18:50

釣蝦場每10隻泰國蝦8隻來自屏東 潮州要辦賽神蝦比大

2019-08-22 18:34

換人了！民進黨竹縣黨部建議徵召邱盈滋、范文鴻

2019-08-22 21:59

高雄華王飯店和對面福容飯店原地主 恩怨糾纏近40年

2019-08-22 21:01

彰化境外移入登革熱再一例 三清宮健行步道成高風險區

2019-08-22 21:39

草屯游泳池委外遭棄標 公所明起免費開放1個月

2019-08-22 17:04

桃議員歐炳辰遭褫奪公權 將由她遞補

2019-08-22 19:55

這位好心阿嬤苦人所苦 助508名喪偶母親走出陽光

2019-08-22 18:33

基隆通勤族福音 跳蛙公車「萬里-安樂-內湖」9月通車

2019-08-23 12:26

竹縣湖口鄉2村24日上午起停水9小時 預計影響2812戶

2019-08-23 11:21

台中七期豪宅地下室也積水 大樓投訴有4件

2019-08-22 23:42

老字號華王飯店吹熄燈號 也驚動高雄市政府

2019-08-22 20:53

51年歷史將劃下句點！「高雄華王大飯店」驚傳11月歇業

2019-08-22 19:38

獨／嘉市約1.5萬名身心障礙者 卻沒人願意去家庭托顧

2019-08-22 23:23

日本自民黨率團訪韓國瑜：不要把現在香港變明天台灣

2019-08-22 17:37

四五年級生懷舊零嘴 台灣栗子「蘋婆」正產季

2019-08-22 14:58

淡水輕軌二期增6站 採人車混合開進老街

2019-08-22 22:32

獨／她花十多萬打造家庭托顧站 卻始終「等嘸人」

2019-08-22 23:47

高雄首家星級飯店…華王飯店11月熄燈

2019-08-22 23:31

陰雨墾丁重現久違陽光 業者嘆白鹿颱風又來亂

2019-08-22 17:00

基隆女議員貼與孫女舊照 網友驚呼「美女雙胞胎」

2019-08-22 20:50

高雄老字號華王大飯店驚傳歇業 勞工局：薪資正常發放

2019-08-22 21:02

白鹿颱風影響 花蓮唱秋音樂季等3活動順延或取消

2019-08-22 17:28

過了！交通部願補助逾3億元 打造中寮環鄉公路網

2019-08-23 13:24

白鹿颱風逼近 太平山休園 宜蘭2周末活動取消、延期

2019-08-22 17:10

今年首例！金門又見水獺路殺 縣府採樣釐清死因

2019-08-22 17:33

施工塞車5年半 台9線五結段今全面通車

2019-08-22 23:50

無黨籍范織欽遞補高市議員 民進黨團增為26席

2019-08-23 11:51

開學在即 苗栗受扶助兒童喜獲「小一新生入學禮」

2019-08-22 18:54

不只墾丁有合法垂釣區 屏東6處二類漁港明年跟進

2019-08-22 17:57

影／連日大雨 中市府地下室成水鄉澤國

2019-08-23 09:24

全國最嚴格！麻豆林建良過3關 兩度奪台南文旦王

2019-08-23 15:01

師大商圈維持現狀 正、反派激烈口角

2019-08-22 20:29

老字號華王大飯店將歇業 10月底先解雇42人

2019-08-23 13:51

海科館好康活動「周末免費看電影」 祖父母節長者免費入館

2019-08-22 19:19

活用家庭主婦專長 55歲婦人好手藝征服百人

2019-08-22 17:34

曾世界排名第四選手當教練 基中羽球隊印尼移地訓練

2019-08-22 17:57

彰化縣議會南部經建考察 抵高雄為韓國瑜加油打氣

2019-08-22 20:18

3千5海鮮餐費只要2千5 北臺灣媽祖文化節福宴限量1千桌

2019-08-23 14:39

八二三砲戰公園明辦音樂饗宴 警方北安路實施交管

2019-08-22 20:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top