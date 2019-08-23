尋老兵爺爺的回憶 女大生住眷村學傳統建築工法

2019-08-23 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



桃園市政府文化局自19日至23日於龜山憲光二村舉辦5天4夜暑期工作生活營，邀集大專院校學生住進眷村，實際踏查眷村建築及學習傳統工法，深度認識眷村文化，其中一名身為眷村第三代的女大生，更是為了接近媽媽口中的眷村，及未曾謀面但居住在眷村中的爺爺，想多了解眷村生活毅然決然報名參加。

5天4夜暑期工作生活營針對建築、景觀及設計相關科系大專院校學生來招募，總計有22名來自不同縣市的學生參加、共同生活在眷村中。營隊期間，邀請到文化部文化資產局傳統修復匠師李春生，帶領學生學習傳統眷村建築工法「編竹夾泥牆」、「灰泥及屋瓦鋪設」，以親身實作取代書本上的理論。

眷村第三代，淡江大學大一女學生張詩涵表示，參加這個營隊有2個原因，一是大學較多在學習理論少有實作經驗，看到營隊課程有土木製作而受到吸引，二則是她的媽媽幼年被一名老兵收養、居住在眷村中，但由於她出生前老兵爺爺已過世，再加上老家被政府改建，沒了眷村模樣，對眷村的印象僅能從媽媽及鄰居爺爺口中拼湊，因此決議參加眷村營隊，親身來體驗。

張詩涵說，憲光二村雖然保留了眷村的外表，但已不見媽媽及鄰居爺爺口中形容的眷村，瀰漫老兵爺爺炒著四川辣椒、鄰居做著山東大面的味道，但在夜深人靜一個人走在憲光二村中，仍會有回到過去眷村的感覺。張詩涵指出，營隊中除了體驗眷村文化外，更吸引她的則是「編竹夾泥牆」的工法學習，她說，有別於書中理論，實際操作才真的能讓人深刻學習。