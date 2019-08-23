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桃園增設槌球場地 鄭文燦目標1區1槌球場

2019-08-23 15:22聯合報 記者張裕珍╱即時報導

槌球運動深受長者喜愛，但在桃園市正式賽場不多，僅觀音、八德2處，桃園市槌球協會爭取桃園後站的建新公園槌球場改建，由於原有場地被步道與樹木切割，向市府反映希望能剷除步道，並移植大樹，但強調「不是砍樹，主要是移植樹木，未來更希望能在場邊多種樹」，市長鄭文燦今天親自會勘應允新增6座槌球場，將送公園適性發展推動委員會審議。

桃園區建新公園位於桃園後站的建新街上，靠近樹仁二街處一處草地規畫為槌球場，已十餘年，成為桃園市槌球協會主要練球場地，清晨、傍晚時分，都能見到協會成員在槌球場上練習，不過，場地受限既有步道與樹木，無法規畫為完整賽場，每此都只能到外借場地比賽。

協會理事長林鵬翔說，桃園現於觀音海巡署、八德榮民之家有場地，可作為槌球場比賽用，但全桃園市槌球隊將近百隊，桃園區就有36個隊伍，每次都要到外地比賽，因此希望爭取建新公園現地改善，並強調除了移植樹木，也希望多種樹，讓運動的老人家也能在樹下乘涼。

市長鄭文燦接獲地方心聲，今天親自到建新公園視察，曾任槌球協會理事長的副議長李曉鐘也親自出席爭取，為愛好槌球人士發聲，鄭說，建新公園設有兒童遊具、籃球場、健康步道與槌球場等設施，屬共融式樂齡公園，有鑒於槌球運動興盛發展，他決議改善建新公園新增6座槌球場、移除步道、移植部分喬木與灌木，並移置一側既有的休閒椅，以利完整規畫。

由於建新公園槌球場處平日傍晚也有八德社大等團體，來此練習薩克斯風與舞蹈等活動，地方也向鄭文燦反應增設座椅與插頭，鄭文燦現勘後允諾，他說，相關調整待規畫後，將提送桃園市公園適性發展推動委員會審查，通過後由桃園區公所完成建置。

鄭也提到，市府興建相關設施會考量長者需求，以運動中心為例，運動中心於早上8點至10點、下午2點至4點推出長者免費使用公益時段，未來市府也會以1個區設1個長者槌球場為目標，另正規畫於桃園體育園區增設長青型國民運動中心，提供長者更多的運動休閒空間。

桃園區建新公園設有槌球場，桃園市槌球協會向市府爭取移除步道與移植既有樹木，打造6...
桃園區建新公園設有槌球場，桃園市槌球協會向市府爭取移除步道與移植既有樹木，打造6座槌球場可作為賽事場地，市長鄭文燦到場現勘。記者張裕珍／攝影
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桃園區建新公園設有槌球場，桃園市槌球協會向市府爭取移除步道與移植既有樹木，打造6...
桃園區建新公園設有槌球場，桃園市槌球協會向市府爭取移除步道與移植既有樹木，打造6座槌球場可作為賽事場地，獲得市長鄭文燦應允，此案將送桃園市公園適性發展推動委員會審查。記者張裕珍／攝影
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桃園區建新公園設有槌球場，桃園市槌球協會向市府爭取移除步道與移植既有樹木，打造6...
桃園區建新公園設有槌球場，桃園市槌球協會向市府爭取移除步道與移植既有樹木，打造6座槌球場可作為賽事場地，市長鄭文燦今天到場現勘。記者張裕珍／攝影
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桃園區建新公園設有槌球場，桃園市槌球協會向市府爭取移除步道與移植既有樹木，打造6...
桃園區建新公園設有槌球場，桃園市槌球協會向市府爭取移除步道與移植既有樹木，打造6座槌球場可作為賽事場地，副議長李曉鐘（右）是協會前任理事長也替協會發聲。記者張裕珍／攝影
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桃園區建新公園設有槌球場，桃園市槌球協會向市府爭取移除步道與移植既有樹木，打造6...
桃園區建新公園設有槌球場，桃園市槌球協會向市府爭取移除步道與移植既有樹木，打造6座槌球場可作為賽事場地，獲得市長鄭文燦應允，此案將送桃園市公園適性發展推動委員會審查。記者張裕珍／攝影
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