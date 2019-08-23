桃園增設槌球場地 鄭文燦目標1區1槌球場

2019-08-23 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



槌球運動深受長者喜愛，但在桃園市正式賽場不多，僅觀音、八德2處，桃園市槌球協會爭取桃園後站的建新公園槌球場改建，由於原有場地被步道與樹木切割，向市府反映希望能剷除步道，並移植大樹，但強調「不是砍樹，主要是移植樹木，未來更希望能在場邊多種樹」，市長鄭文燦今天親自會勘應允新增6座槌球場，將送公園適性發展推動委員會審議。

桃園區建新公園位於桃園後站的建新街上，靠近樹仁二街處一處草地規畫為槌球場，已十餘年，成為桃園市槌球協會主要練球場地，清晨、傍晚時分，都能見到協會成員在槌球場上練習，不過，場地受限既有步道與樹木，無法規畫為完整賽場，每此都只能到外借場地比賽。

協會理事長林鵬翔說，桃園現於觀音海巡署、八德榮民之家有場地，可作為槌球場比賽用，但全桃園市槌球隊將近百隊，桃園區就有36個隊伍，每次都要到外地比賽，因此希望爭取建新公園現地改善，並強調除了移植樹木，也希望多種樹，讓運動的老人家也能在樹下乘涼。

市長鄭文燦接獲地方心聲，今天親自到建新公園視察，曾任槌球協會理事長的副議長李曉鐘也親自出席爭取，為愛好槌球人士發聲，鄭說，建新公園設有兒童遊具、籃球場、健康步道與槌球場等設施，屬共融式樂齡公園，有鑒於槌球運動興盛發展，他決議改善建新公園新增6座槌球場、移除步道、移植部分喬木與灌木，並移置一側既有的休閒椅，以利完整規畫。

由於建新公園槌球場處平日傍晚也有八德社大等團體，來此練習薩克斯風與舞蹈等活動，地方也向鄭文燦反應增設座椅與插頭，鄭文燦現勘後允諾，他說，相關調整待規畫後，將提送桃園市公園適性發展推動委員會審查，通過後由桃園區公所完成建置。