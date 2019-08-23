竹縣嬰幼兒閱讀 25日起兒童劇、親子講座輪番登場

2019-08-23 14:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



紙芝居兒童劇團的桃子姊姊正在說故事給小朋友們聽。記者陳斯穎／攝影 分享 facebook 新竹縣108年度閱讀起步走「悅讀快樂頌~Bookstart閱讀禮讚」，為期一個月的系列活動將於8月25日登場，除贈送閱讀禮袋，更安排專業醫師講座、紙芝居兒童劇團、布板戲演出，及讀愛家庭親子活動DIY與親子講座等，系列活動遍及13鄉鎮市圖書館，歡迎民眾大手牽小手踴躍參加。

縣長楊文科表示，為推廣嬰幼兒閱讀，設籍本縣105年1月1日以後出生的幼兒，只要家長自25日起持戶口名簿正本到各圖書館，幫幼兒辦借書證及借閱3至6本書，即可現場領取閱讀禮袋一份，內含精緻繪本與手冊，數量有限，請家長把握機會。

文化局長李猶龍指出，Bookstart活動已邁入第10年，今年竹縣以落實親子共讀為首要目標，從父母陪伴閱讀，讓嬰幼兒奠定語言學習，若家長不擅長說故事也沒關係，親子可以一同參與系列活動。

今年活動特別與醫界、麗嬰房行動書車等共同合作，邀請中國醫藥大學新竹附設醫院身心醫學科主任王明鈺，8月25日上午10點在竹北市立圖書館演講「培養兒童專注力，預防兒童3C成癮」；耳鼻喉科主任王堂權9月7日上午10點在湖口鄉立圖書館演講「關注學習能力，提早發現兒童耳鼻喉問題」；8月31日下午1點則在社區湖口裝甲新村辦理「愛閱讀飛象希望」，結合麗嬰房行動書車並邀請專業講師，以分層分齡模式設計導讀及DIY活動。