苗栗2天3石虎遭路殺 今年已有18隻死亡

2019-08-23 14:34 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 劉星君 ／苗栗報導



繼本月21日晚間8時多苗140線又發生石虎路殺事件，22日晚間在台13甲造橋鄉阿義碑路一帶再發生石虎路殺，且是一次兩隻，總計今年至今苗栗縣發生17起石虎路殺事件。苗栗縣農業處指出，該路段先前就曾發生石虎路殺事件，研判是一對母子，已送屏科大研究。

苗栗縣政府農業處自然生態保育科長張葦表示，省道台13甲線在過去兩年都曾發生過石虎路殺，這次是該路段第四起，累計今年縣內已有18隻石虎遭路殺。

苗栗縣議員曾玟學在臉書說，「這次是今年發生第17、18隻被路殺石虎。這兩條生命離開的路段就在台13甲新拓寬的道路上，被封殺的保育條例中的公共工程的生態評估不重要嗎？這條路更是我每次去議會會通過的路。」對同一路段又再發生石虎路殺事件，他說，實在令人難過，他也在起草石虎保育條例，希望反對的議員能記住這些生命。

今年至今苗栗縣發生17起石虎路殺事件，其中苗140線道就占六起。此次台13甲的路殺事件，是造橋往苗栗方向10K到10.5K，先前台13甲附近也曾發生過石虎路殺事。苗栗縣農業處指出，該路段是重複路殺路段。

根據苗栗縣大尺度路殺風險評估報告中指出，全台從2011年11月6日開始記錄，截至今年6月20日，已記錄77筆石虎路殺事件，其中56起發生在苗栗縣。該報告指出，2013年到2018年，石虎遭路殺數量全台每年7到13隻，年平均10.8隻石虎被路殺，其中苗栗縣每年5到10隻，年平均6隻。若僅統計近四年，全台每年7到13隻，每年平均12隻，苗栗縣每年8到10隻，平均每年8.8隻。

評估報告指出，苗縣主要高風險路殺縣轄路段在縣道140、縣道128、苗29與苗52等，省轄路段包含台3、台13、台13甲及西濱快速道路等。