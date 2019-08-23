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竹縣湖口鄉2村24日上午起停水9小時 預計影響2812戶

2019-08-23 11:21聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

台灣自來水公司第三區管理處湖口營運所表示，為配合辦理「楊梅區民富路三段新設300公厘水量計工程」，訂於108年8月24日上午9點至下午6點停水，共計9小時，停水區域包含新竹縣湖口鄉東興村及和興村，共計影響2812戶，用戶請留意及提早儲水備用，並配合節約用水，小心火燭。

請停水區用戶留意，提早儲水備用，並配合節約用水，小心火燭。另外，第三區管理處也提醒用戶，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。

湖口鄉2村明天上起將停水9小時，請停水地區內自來水用戶提早儲水備用，並請小心火燭...
湖口鄉2村明天上起將停水9小時，請停水地區內自來水用戶提早儲水備用，並請小心火燭。 聯合報系資料照
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停水新竹

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