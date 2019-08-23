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聯合報社論／從「向選民道歉」到「要選民道歉」

平鎮伯公潭八字圳 河岸整治打造小而美生態水塘

2019-08-23 07:34聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市平鎮區伯公潭河段，配合老街溪河岸整治，新增八字圳水岸公園及紅磚橋意象的梅花布馬景觀橋，規畫伯公潭客家信仰圈公園，當地居民曾種波斯菊美化河階高灘地。最近又引流水岸公園流水，闢設生態復育池，與溪流、梅花布馬橋相輝映，成為小而美的生態水池景點。

在地的宋屋國小生態文化解說員宋傳敦表示，桃園市水務局整治老街溪河岸，在伯公潭紅磚橋一帶，營造客家信仰圈水利景觀工程，增設紅磚意象梅花布馬橋等步道、自行車道，且採納地方建言，在園區復舊「八字圳」水路，緬懷先人拓荒地、修築水圳，辛勞開墾農地的歷史。

伯公潭客家信仰圈公園，除早期紅磚拱門造形「伯公潭橋」歷史景點，溪流匯流處有3座水頭土地公廟。宋傳敦表示，蛇籠護岸與溪流間高灘地，依水利法規規定，不能植高莖植栽或恐影響排洪安全的景觀構造物，剛整治後的高灘地，光禿一片、景觀雜亂。

宋傳敦表示，園區剛啟用時，居民有志一同花1年時間整理高灘地，清整出大大小小石塊後，曾嘗試種植景觀草花，但一下子就被雜草覆蓋，草花全軍覆沒。

上個月宋傳敦把隔鄰八字圳水岸公園的活水，引流到高灘地再引流到老街溪，就地取材用整地清理出的石塊，修築一道道淺水池塘，種植台灣萍蓬草、荷蓮等水生植物，營造生態解說池畔景觀，讓園區景觀再增新亮點。

桃園市平鎮區伯公園客家信仰景觀工程，整治後的高灘地景觀單調、雜草叢生，地方花巧思...
桃園市平鎮區伯公園客家信仰景觀工程，整治後的高灘地景觀單調、雜草叢生，地方花巧思引流園區八字圳活水，興築生態復育水塘綠美化。記者張弘昌／攝影
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桃園市平鎮區伯公園客家信仰景觀工程，整治後的高灘地景觀單調、雜草叢生，地方花巧思...
桃園市平鎮區伯公園客家信仰景觀工程，整治後的高灘地景觀單調、雜草叢生，地方花巧思引流園區八字圳活水，興築生態復育水塘綠美化。記者張弘昌／攝影
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桃園市平鎮區伯公園客家信仰景觀工程，整治後的高灘地景觀單調、雜草叢生，地方花巧思...
桃園市平鎮區伯公園客家信仰景觀工程，整治後的高灘地景觀單調、雜草叢生，地方花巧思引流園區八字圳活水，興築生態復育水塘綠美化。記者張弘昌／攝影
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