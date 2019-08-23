平鎮伯公潭八字圳 河岸整治打造小而美生態水塘

2019-08-23 07:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市平鎮區伯公潭河段，配合老街溪河岸整治，新增八字圳水岸公園及紅磚橋意象的梅花布馬景觀橋，規畫伯公潭客家信仰圈公園，當地居民曾種波斯菊美化河階高灘地。最近又引流水岸公園流水，闢設生態復育池，與溪流、梅花布馬橋相輝映，成為小而美的生態水池景點。

在地的宋屋國小生態文化解說員宋傳敦表示，桃園市水務局整治老街溪河岸，在伯公潭紅磚橋一帶，營造客家信仰圈水利景觀工程，增設紅磚意象梅花布馬橋等步道、自行車道，且採納地方建言，在園區復舊「八字圳」水路，緬懷先人拓荒地、修築水圳，辛勞開墾農地的歷史。

伯公潭客家信仰圈公園，除早期紅磚拱門造形「伯公潭橋」歷史景點，溪流匯流處有3座水頭土地公廟。宋傳敦表示，蛇籠護岸與溪流間高灘地，依水利法規規定，不能植高莖植栽或恐影響排洪安全的景觀構造物，剛整治後的高灘地，光禿一片、景觀雜亂。

宋傳敦表示，園區剛啟用時，居民有志一同花1年時間整理高灘地，清整出大大小小石塊後，曾嘗試種植景觀草花，但一下子就被雜草覆蓋，草花全軍覆沒。