換人了！民進黨竹縣黨部建議徵召邱盈滋、范文鴻

2019-08-22 21:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣下屆立委增額，從1席增為2席，民進黨提名人選卻遲遲未出爐，民進黨新竹縣黨部今天接連發布兩次新聞稿，原本建議徵召周江杰選1選區，范文鴻選2選區，後來1選區又改為建議徵召現任立委邱泰源國會助理邱盈滋，對此，周江杰表示，改變是因為地方有不同的考量，尊重黨中央最後的決定。

民進黨新竹縣黨部今天下午召開執行委員會，會中多數執委建議，新竹縣立委選舉1選區徵召邱盈滋，2選區徵召范文鴻，全數執委讚成通過。現任議員張珈源及吳傳地於會議中，皆表達全力支持，並願意擔任競選總部總幹事。

民進黨新竹縣黨部主委彭瑞德表示，現任國會助理邱盈滋長期服務基層，深獲民眾肯定；上屆以些微落差的北埔議員候選人范文鴻，則是白手起家創業有成，開設貨運公司，當了老闆後仍奮發向上攻讀博士，他積極表態強烈參選2選區的意願。民進黨重視地方基層的聲音、執委會決議要求，將盡速向中央轉達，建議徵召邱盈滋選1選區，范文鴻選2選區。

范文鴻表示，他是一位基層的政治工作者，已在新竹縣地方耕耘了許久，深刻感受新竹縣的長久以來的停滯不前，這次參選新竹縣2選區立委選舉，會以大貨車的衝勁，來拉動長期停滯的新竹縣。邱盈滋則說，過去她一直都在幕後輔選，若能獲得黨資源的支持，她願意承擔參選立委的任務，盡力為新竹縣爭取一席。