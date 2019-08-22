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換人了！民進黨竹縣黨部建議徵召邱盈滋、范文鴻

2019-08-22 21:59聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣下屆立委增額，從1席增為2席，民進黨提名人選卻遲遲未出爐，民進黨新竹縣黨部今天接連發布兩次新聞稿，原本建議徵召周江杰選1選區，范文鴻選2選區，後來1選區又改為建議徵召現任立委邱泰源國會助理邱盈滋，對此，周江杰表示，改變是因為地方有不同的考量，尊重黨中央最後的決定。

民進黨新竹縣黨部今天下午召開執行委員會，會中多數執委建議，新竹縣立委選舉1選區徵召邱盈滋，2選區徵召范文鴻，全數執委讚成通過。現任議員張珈源及吳傳地於會議中，皆表達全力支持，並願意擔任競選總部總幹事。

民進黨新竹縣黨部主委彭瑞德表示，現任國會助理邱盈滋長期服務基層，深獲民眾肯定；上屆以些微落差的北埔議員候選人范文鴻，則是白手起家創業有成，開設貨運公司，當了老闆後仍奮發向上攻讀博士，他積極表態強烈參選2選區的意願。民進黨重視地方基層的聲音、執委會決議要求，將盡速向中央轉達，建議徵召邱盈滋選1選區，范文鴻選2選區。

范文鴻表示，他是一位基層的政治工作者，已在新竹縣地方耕耘了許久，深刻感受新竹縣的長久以來的停滯不前，這次參選新竹縣2選區立委選舉，會以大貨車的衝勁，來拉動長期停滯的新竹縣。邱盈滋則說，過去她一直都在幕後輔選，若能獲得黨資源的支持，她願意承擔參選立委的任務，盡力為新竹縣爭取一席。

對於地方建議徵召人選從周江杰變為邱盈滋，周江杰表示，改變是因為地方有不同的考量，而各方意見地方黨部都應該傾聽，並找出最大公約數再向中央組織報告，他也尊重黨中央最後的決定。

民進黨新竹縣黨部將建議中央徵召聯結車博士范文鴻（右）參選立委第二選區。圖／民進黨...
民進黨新竹縣黨部將建議中央徵召聯結車博士范文鴻（右）參選立委第二選區。圖／民進黨新竹縣黨部提供
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民進黨新竹縣黨部今天下午召開執行委員會，會中決議將建議中央立委第一選區徵召現任立...
民進黨新竹縣黨部今天下午召開執行委員會，會中決議將建議中央立委第一選區徵召現任立委邱泰源國會助理邱盈滋。圖／邱盈滋提供
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新竹民進黨2020選舉2020選舉新竹縣立委

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