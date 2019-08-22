桃園庇護工廠消費滿額 抽沖繩雙人來回機票

2019-08-22 20:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



中秋節快到了！桃園市7間庇護工場應景推出各式中秋禮品與服務，市府勞動局今天下午在桃園遠百辦促銷，市長鄭文燦也到場力挺，勞動局今年祭出滿額抽獎，即日起至10月底只要購買庇護工場商品單筆消費滿399元，即可獲抽獎券，獎品有沖繩台北雙人來回機票、液晶電視、掃地機器人等大獎，希望大家多用行動支持，力挺身障者就業。

桃園市目前共7間庇護工場，以餐飲烘焙、有機蔬菜、洗車與洗衣為主，勞動局邀7間庇護工場到遠百前擺攤，配合中秋節節慶，各攤都擺出如鳳凰酥、土鳳梨酥、廣式月餅、中秋月餅禮盒、新鮮無毒蔬菜等中秋節禮品，並推出精緻洗衣及洗車服務等優惠，邀民眾選購。

喜憨兒基金會在市府1樓設有庇護商店，販售飲料、麵包等輕食，為了中秋節特別與畫家幾米合作，限量發售的中秋禮盒包裝上印製幾米畫作，看來溫馨精緻，基金會人員說，受不景氣影響，明顯感覺到訂單不如預期，「客戶不變，但訂的量縮水了」，很感謝有在戶外擺攤的機會，提高商品能見度，今年特製燒果子、廣式月餅等新口味，希望消費者多多參考。

樂桃桃咖啡簡餐坊為桃園療養院附設商店，今年除推出招牌土鳳梨酥，還特別製作富貴酥、綠豆椪等，技術輔導員胡淑梅說，富貴酥以傳統蛋黃酥為底，加入純肉舖、牛奶麻糬等餡料，甜鹹口感一絕，糕餅全由身障員工耐心製作，已培訓不少人到餐廳或烘焙坊穩定就業。