苗140線又傳石虎殞命 成功取精為復育留生機

2019-08-22 20:10 中央社 苗栗縣22日電



苗140線23.5公里路段21日晚間發生石虎遭路殺事件，是今年第16起石虎遭路殺，也是苗140線周圍今年發生第6起石虎遭路殺。圖／苗縣府提供 分享 facebook 苗栗縣政府農業處今天表示，21日晚間接獲通報，苗140線23.5公里處有1隻石虎遭路殺，死亡的公石虎是成年個體，已由專家成功取精液，作為日後復育保存希望。

苗栗縣政府農業處自然生態保育科長張葦指出，有民眾昨天晚間8時30分許，在苗140縣道三義往卓蘭方向23.5公里處，接近卓蘭奉天宮入口路段，發現遭路殺的石虎，遺體大致完整，經通報帶回後，檢視死亡的石虎是公的成年個體，今天由台北市立動物園取精，精液仍有活性，品質良好，為石虎復育保存希望，遺體將交由國立屏東科技大學研究利用。

農業處統計，這已是今年縣內第16起石虎遭路殺事件，也是不幸在苗140線喪命的第6隻石虎。

農業處發布新聞稿指出，苗140線已是全國石虎路殺最高的公路，不得不承認石虎不斷地死去，未落實公共工程生態檢核，是最主要的原因。

「苗栗縣石虎保育自治條例」今年6月遭苗栗縣議會退回後，縣議員陳品安提案要求縣府各機關興辦公共工程開發面積、或新闢拓寬道路，達一定規模以上者，應在規畫初期及施工階段，向石虎生態保育背景專家諮詢，採取對環境友善施工法。

農業處表示，這原本是石虎保育自治條例草案內的生態檢核條款，草案雖被退回，縣府仍要求所屬機關單位落實辦理，並公布保育專家名冊，提供業務單位諮詢。

農業處指出，目前已委託研究團隊針對近期路殺展開研究調查，並取得卓蘭鎮公所共識，儘速將140線23至25.5K綠籬做局部清除，還給石虎穿越馬路前必要的安全緩衝區；此外，林務局近期將補助辦理140線道路設置提醒車輛減速之大型LED路殺警示牌，及能折射車輛燈光，讓石虎遲滯穿越公路的警示動物用光學儀器，希望藉由改善措施，減緩當地石虎路殺壓力。