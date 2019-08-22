親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

駐紐約大樓蔡英文下令買的？前外交官：總統記憶有誤

《無罪的罪人》背後，先入為主的狼師想像

苗140線又傳石虎殞命 成功取精為復育留生機

2019-08-22 20:10中央社 苗栗縣22日電

苗140線23.5公里路段21日晚間發生石虎遭路殺事件，是今年第16起石虎遭路殺...
苗140線23.5公里路段21日晚間發生石虎遭路殺事件，是今年第16起石虎遭路殺，也是苗140線周圍今年發生第6起石虎遭路殺。圖／苗縣府提供
分享
苗栗縣政府農業處今天表示，21日晚間接獲通報，苗140線23.5公里處有1隻石虎遭路殺，死亡的公石虎是成年個體，已由專家成功取精液，作為日後復育保存希望。

苗栗縣政府農業處自然生態保育科長張葦指出，有民眾昨天晚間8時30分許，在苗140縣道三義往卓蘭方向23.5公里處，接近卓蘭奉天宮入口路段，發現遭路殺的石虎，遺體大致完整，經通報帶回後，檢視死亡的石虎是公的成年個體，今天由台北市立動物園取精，精液仍有活性，品質良好，為石虎復育保存希望，遺體將交由國立屏東科技大學研究利用。

農業處統計，這已是今年縣內第16起石虎遭路殺事件，也是不幸在苗140線喪命的第6隻石虎。

農業處發布新聞稿指出，苗140線已是全國石虎路殺最高的公路，不得不承認石虎不斷地死去，未落實公共工程生態檢核，是最主要的原因。

「苗栗縣石虎保育自治條例」今年6月遭苗栗縣議會退回後，縣議員陳品安提案要求縣府各機關興辦公共工程開發面積、或新闢拓寬道路，達一定規模以上者，應在規畫初期及施工階段，向石虎生態保育背景專家諮詢，採取對環境友善施工法。

農業處表示，這原本是石虎保育自治條例草案內的生態檢核條款，草案雖被退回，縣府仍要求所屬機關單位落實辦理，並公布保育專家名冊，提供業務單位諮詢。

農業處指出，目前已委託研究團隊針對近期路殺展開研究調查，並取得卓蘭鎮公所共識，儘速將140線23至25.5K綠籬做局部清除，還給石虎穿越馬路前必要的安全緩衝區；此外，林務局近期將補助辦理140線道路設置提醒車輛減速之大型LED路殺警示牌，及能折射車輛燈光，讓石虎遲滯穿越公路的警示動物用光學儀器，希望藉由改善措施，減緩當地石虎路殺壓力。

石虎苗栗縣生態保育

相關新聞

桃園庇護工廠消費滿額 抽沖繩雙人來回機票

2019-08-22 20:55

開學在即 苗栗受扶助兒童喜獲「小一新生入學禮」

2019-08-22 18:54

苗140線又見石虎路殺 苗縣今年發生16起路殺事件

2019-08-22 17:27

「胖周瑜」鄭文燦自爆：兒子看婚紗照認不得爸爸

2019-08-22 16:11

中壢社區營造計畫 包裝在地故事翻轉最醜車站

2019-08-22 15:22

初選落馬告對手賄選不起訴 陳賴素美不排除脫黨參選

2019-08-22 14:15

聯結車博士范文鴻參選竹縣立委 鄭朝方挺：樂觀其成

2019-08-22 13:58

竹縣擴大補助住警器5千個 楊文科今到民宅示範安裝

2019-08-22 13:36

蘆竹這路口好危險 25日起一左轉就取締罰款

2019-08-22 12:35

今起竹縣可用手機找路邊停車位 找車位至少縮短10分鐘

2019-08-22 12:25

抽1.5噸水肥竟超收8公噸價 消費者提申訴

2019-08-22 12:05

取締難…桃園推公車亭禁菸 台中4年零開罰

2019-08-21 23:50

陸上衝浪？石門水庫8行程運動Fun漫遊

2019-08-21 23:44

社宅包租代管 桃竹竹苗九月推3200戶

2019-08-21 23:30

林智堅直播賣台南文旦 1500箱不夠賣

2019-08-21 23:15

勵馨推「家分題」桌遊 教學生從玩中認識性平

2019-08-21 23:07

影／去年大爆滿 客家歌手演唱會24日上午開放索票

2019-08-21 20:11

日本自由民主黨青年局訪桃 鄭文燦當地陪

2019-08-21 19:17

林智堅、黃偉哲直播促銷台南文旦 1500箱不夠賣

2019-08-21 18:30

小小農夫下田 苗栗家扶中心體驗營創造多贏

2019-08-21 17:39

苗栗縣立委選情 民進黨海線徵召縣議員羅貴星

2019-08-21 17:14

竹科親子DIY 廢棄木頭變身超可愛原木娃娃盆栽

2019-08-21 16:35

桃園農田水利會百年運動會 日本南薩土地改良區祝賀

2019-08-21 16:06

石門水庫「運動Fun漫遊」8種新遊程 陸上可衝浪

2019-08-21 15:55

中秋節前傳喜訊 通霄鎮社福金今年加碼至500元

2019-08-21 15:48

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

大八後又一家！高雄老牌華王飯店 驚傳11月停止營業

2019-08-22 18:50

韓國瑜因公祭才遲到？地方人士：韓待半小時離去

2019-08-22 16:22

彰化大型超市又要少一間 裕毛屋凱福登營業到920

2019-08-22 12:09

蘆竹這路口好危險 25日起一左轉就取締罰款

2019-08-22 12:35

變乾淨！不捨女嬰睡垃圾堆 軍人、志工幫忙清家園

2019-08-22 16:44

聯結車博士范文鴻參選竹縣立委 鄭朝方挺：樂觀其成

2019-08-22 13:58

影／宜蘭這裡5年半交通噩夢終結了！明天上午10點通車

2019-08-22 12:06

國際奧林匹亞競賽 中一中抱3金1銀

2019-08-21 23:35

今起竹縣可用手機找路邊停車位 找車位至少縮短10分鐘

2019-08-22 12:25

不只水上草原 屏東排灣石板屋遺址也遭闖 耆老：是大忌

2019-08-22 07:49

達文西機械臂是很夯的名詞 秀傳現場展示讓民眾開眼界

2019-08-21 22:17

愛南澳旅遊 蘇花改秘境聽音樂喝咖啡乘獨木舟淨海

2019-08-22 07:48

四五年級生懷舊零嘴 台灣栗子「蘋婆」正產季

2019-08-22 14:58

草屯游泳池委外遭棄標 公所明起免費開放1個月

2019-08-22 17:04

釣蝦場每10隻泰國蝦8隻來自屏東 潮州要辦賽神蝦比大

2019-08-22 18:34

偏遠村落沒超商速食 漢寶村彩繪「大漢堡」過乾癮

2019-08-22 13:40

捷運、都更並進 新北21站市容翻身

2019-08-21 23:53

北埔鄉南坑村長補選 前村長葉貴霖登記

2019-08-22 15:46

初選落馬告對手賄選不起訴 陳賴素美不排除脫黨參選

2019-08-22 14:15

民雄大士爺 信眾膜拜會點頭

2019-08-21 23:50

飽受政治壓力？ 侯友宜唱了...「堅持」

2019-08-21 22:38

彰化最髒海岸 清掃30多天甩惡名

2019-08-21 23:37

台中二選區舊照超有梗！右昌在左營vs連環泡被瓜哥巴頭

2019-08-21 23:06

「胖周瑜」鄭文燦自爆：兒子看婚紗照認不得爸爸

2019-08-22 16:11

影／馬崗觀景台展覽開幕 到極東景點欣賞無敵海景

2019-08-22 14:54

影／鬼月必看！大士爺祭逛鬼屋喝咖啡、聽異聞

2019-08-22 07:51

台南爭議最多 捷運綠線將辦說明會

2019-08-22 15:40

「轉眼就積水」午後瞬間暴雨 雙北傳災情

2019-08-21 23:09

中和星光電影院獨漏秀安區？區公所：將在9月舉辦

2019-08-21 22:30

51年歷史將劃下句點！「高雄華王大飯店」驚傳11月歇業

2019-08-22 19:38

我們要和總統吃一樣的！彰化貓鼠麵推出總統套餐

2019-08-22 14:14

19件海砂屋改建八字沒一撇 北市劃都更地區降送審門檻

2019-08-22 13:22

日本自民黨率團訪韓國瑜：不要把現在香港變明天台灣

2019-08-22 17:37

影／路燈電線裸露、擅伐路樹 台鐵違法坦承疏失

2019-08-22 15:12

9月2日起台北市府轉運站、景美夜市周邊機車格開始收費

2019-08-22 13:57

令人羨慕！上班直接把孩子給公司照顧

2019-08-22 16:00

桃議員歐炳辰遭褫奪公權 將由她遞補

2019-08-22 19:55

白鹿颱風逼近 太平山休園 宜蘭2周末活動取消、延期

2019-08-22 17:10

陰雨墾丁重現久違陽光 業者嘆白鹿颱風又來亂

2019-08-22 17:00

紀念八二三砲戰 金門發起「無燈日」

2019-08-22 12:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top