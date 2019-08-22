桃議員歐炳辰遭褫奪公權 將由她遞補

2019-08-22 19:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市觀音區無黨籍市議員歐炳辰擔任桃園縣觀音鄉長期間，因將鄉有土地低價賣給東和鋼鐵公司，被高院判違反貪汙治罪條例判刑6年、褫奪公權5年，最高法院今天駁回其上訴，全案定讞，歐炳辰獲悉定讞消息，僅表示尊重法院判決，不願多做說明，依照公職人員選舉罷免法，將由該選區第三高票「落選頭」、曾任末代縣議員的郭蔡美英遞補。

桃園市觀音區為第12選區，去年底大選5搶2，無黨籍歐炳辰與民進黨籍吳宗憲分別以9827票、7716票順利連任，至於民進黨另提名的郭蔡美英拿下7047票，高票落選，不過，選後8個多月，第一高票的歐炳辰因案遭褫奪公權，確定由落選頭郭蔡美英遞補，不須補選。

市議會秘書長孫惠生說，歐炳辰因案被判褫奪公權，適用公職人員選舉罷免法第74條第2項的遞補規定，該條文規定地方民意代表當選人若經法院判決當選無效確定，或當選人褫奪公權尚未復權，其缺額由落選人依得票數高低順序遞補，不適用重行選舉或缺額補選之規定。

至於法規也規定遞補人員的得票數不得低於選舉委員會原公告該選舉區得票數最低之當選人得票數二分之一，也就是郭蔡美英票數不得少於第二高票吳宗憲的票數一半，但郭蔡拿下7047票，遠遠超過票數規定，可順利遞補。

孫進一步表示，待歐收到判決書之後，即形同解職，中選會也將依法公告該選區缺額，由落選頭遞補，也就是第三高票的郭蔡美英，市議會將會在中選會公告後，10天內辦宣誓就職。