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毗臨石門水庫卻無自來水可用 立委趙正宇會勘解決

2019-08-22 18:55聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市大溪區康安里毗鄰石門水庫，但康莊3段550巷70多戶住家，長期接引山泉水洗滌使用，枯水期旱季常缺水，擔心飲用山泉水衛生安全問題，也要買磺泉水飲用。立法委員趙正宇今天召集自來水公司及市府經發局等會勘，達成採架設明管共識，解決埋架管線用地取得難題，要求水公司儘速改善當地飲用水安全問題。

立法委員趙正宇表示，石門水庫除防洪蓄水，供應大桃園地區民生飲用及農業灌溉用水功能，發展藍色公路觀光產業也很重要。日前召集經濟部水利署及交通部觀光局，會勘新溪口吊橋藍色公路，要求儘速改善溪口台地碼頭設施，以及薑母島水上棧道綠美化、公廁設施改善等事宜。

趙正宇表示，除持續推動石門水庫及大漢溪流域跨域亮點計畫，也要跟上新闢的「石門水庫藍色公路觀光」風潮，持續提升石門水庫的整體觀光旅遊配套措施，讓石門水庫觀光旅遊，一年比一年更精彩、更好玩。

毗鄰石門水庫大溪區康安里里里長廖淵表示，康莊3段550巷內有70多戶人家，長期買礦泉水飲用、接泉水洗滌，現自來水公司內柵加壓站完工啟用，接埋設自來水管路，卻卡在私有、國有地土地同意書取得問題，遲遲無法執行自來水普及率計畫。

立法委員趙正宇今天邀請自來水公司及桃園市政府等單位會勘，現場協調排除用地、技術等各項障礙，在水公司和居民間取得平衡，用務實經驗和實事求是態度，解決多年來當地缺乏自來水的民生需求，以及飲用水安全問題。

桃園市大溪區康安里毗鄰石門水庫，但康莊3段550巷70多戶住家，長期接引山泉水，...
桃園市大溪區康安里毗鄰石門水庫，但康莊3段550巷70多戶住家，長期接引山泉水，沒有來水可使用，立委趙正宇今邀水公司等單位實地會勘，協調解決架設管線及用地取得等難題。圖／立法委員趙正宇服務處提供
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桃園市大溪區康安里毗鄰石門水庫，但康莊3段550巷70多戶住家，長期接引山泉水，...
桃園市大溪區康安里毗鄰石門水庫，但康莊3段550巷70多戶住家，長期接引山泉水，沒有來水可使用，立委趙正宇今邀水公司等單位實地會勘，協調解決架設管線及用地取得等難題。圖／立法委員趙正宇服務處提供
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桃園市大溪區康安里毗鄰石門水庫，但康莊3段550巷70多戶住家，長期接引山泉水，沒有來水可使用，立委趙正宇今邀水公司等單位實地會勘，協調解決架設管線及用地取得等難題。圖／立法委員趙正宇服務處提供
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桃園市大溪區康安里毗鄰石門水庫，但康莊3段550巷70多戶住家，長期接引山泉水，沒有來水可使用，立委趙正宇今邀水公司等單位實地會勘，協調解決架設管線及用地取得等難題。圖／立法委員趙正宇服務處提供
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石門水庫趙正宇碼頭

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