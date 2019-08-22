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開學在即 苗栗受扶助兒童喜獲「小一新生入學禮」

2019-08-22 18:54聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

新學年即將開學，苗栗家扶中心扶助的家庭中，今年共有87名小一新生，家扶為減輕家長準備入學用品的經濟壓力，獲得企業贊助，今天舉辦「小一新生入學禮」頒贈活動，除了贈送書包及文具組，還有7個孩子獲得書桌檯燈，讓大家開學後都能「背起新書包、快樂上學去」。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴表示，家扶目前扶助的經濟弱勢家庭共955戶、1823名兒少，這次小一新生入學禮活動獲得GIS業成社會福利慈善事業基金會、九乘九文具專家等企業贊助，使得這些經濟弱勢家庭的小一新鮮人，也能擁有齊備的學用品，快樂學習。

九乘九文具專家提供的入學文具組，包括書包、圖文字典、鉛筆盒、削鉛筆機、鉛筆組、橡皮擦、彩色筆等學用品，GIS業成社福慈善基金會還加碼送水壺、姓名貼、姓名章，總計87名小一兒童受惠。

家扶社工還發現有7個學童家裡缺少書桌或檯燈，例如「小淇」一家四口跟著年邁的阿公住在老舊的祖厝裡，因家中沒書桌，她跟姊姊下課後只能趴在客廳桌上寫作業，常覺得腰痠背痛，也影響視力。

另外「小雅」與弟弟由年邁、無業的阿嬤照顧，小雅即將從幼兒園升上小一，她一直很希望有張書桌和一盞檯燈好好寫作業、讀書。

家扶中心下午邀GIS業成社福慈善基金會執行長陳伯綸等人，一同前往通霄、苑裡等地的受扶助兒童家中贈送學用品，現場組裝書桌，昨天天氣炎熱，一行人組裝書桌時滿頭大汗，孩子們高興地拿到文具、學用品，尤其拿到個人專屬的姓名貼，更是顯得驚喜，有了書桌的孩子也開心坐在桌前，大家笑逐顏開，現場洋溢溫馨和感動。

家扶中心下午邀GIS業成社福慈善基金會執行長陳伯綸等人，一同前往通霄、苑裡等地的...
家扶中心下午邀GIS業成社福慈善基金會執行長陳伯綸等人，一同前往通霄、苑裡等地的受扶助兒童家中贈送學用品、組裝書桌。圖／苗栗家扶提供
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家扶中心下午邀GIS業成社福慈善基金會執行長陳伯綸等人，一同前往通霄、苑裡等地的...
家扶中心下午邀GIS業成社福慈善基金會執行長陳伯綸等人，一同前往通霄、苑裡等地的受扶助兒童家中贈送學用品、組裝書桌。圖／苗栗家扶提供
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家扶中心下午邀GIS業成社福慈善基金會執行長陳伯綸等人，一同前往通霄、苑裡等地的受扶助兒童家中贈送學用品、組裝書桌。圖／苗栗家扶提供
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家扶中心弱勢家庭

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