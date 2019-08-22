親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜因公祭才讓日議員枯等？地方人士：韓待半小時離去

如何儲備退休金？專家揭密：做好「這件事」賺到老

校長、候用校長因病猝逝 徐耀昌允諾健檢費提高到5千

2019-08-22 18:09聯合報 記者劉星君╱即時報導

苗栗縣公私立中小學校長會議今在西湖度假村舉行，今年4、5月苗縣發生校長、候用校長因病猝逝，苗栗縣校長協會理事長邱廷岳在會中建議縣府重視校長健康問題及相關福利，縣長徐耀昌當場裁示，校長健檢費用由每年補助3500元提高到5000元。

苗縣公私立中小學校長會議今在西湖度假村舉行，縣內160所中小學齊聚，會中由教育處長徐永鴻帶領團隊說明新學期推動各項措施，針對教育與人文發展、新興毒品防制等議題，深入討論與交流。

由於今年4、5月間苗栗縣發生一名校長及一名候用校長因病猝逝，苗栗縣校長協會理事長邱廷岳在會中建議縣府重視校長健康問題及相關福利，盼提高每年健檢費用及未休假加班費天數。徐耀昌當場裁示校長健檢費用由每年補助3500元提高至5000元，至於提高未休假加班費天數部分，只要學校有重大工程及公務影響休假，皆可提報教育處，視情況酌予提高。

徐耀昌提醒校長們用心治校之餘，要照顧好身體健康以及調適壓力，感謝校長用心辦學，苗栗學子近年來參加全國賽及國際賽成績優異，表現有目共睹。

徐耀昌說，縣府持續秉持教育愛，全力挹注經費照顧每一名孩子，身處AI人工智慧的科技時代，縣府除成立自造教育、科技中心及建構前瞻智慧校園外，也打造AI無人載具體驗基地，積極推廣AI人工智慧，希望老師們能多加應用並陪伴孩子，將生活素材轉化為學生學習內容，提升自主創新能力和充實終身學習的熱情，再創苗栗教育新風貌。

苗栗縣長徐耀昌（左）今主持校長會議，苗栗縣校長協會理事長邱廷岳在會中建議縣府重視...
苗栗縣長徐耀昌（左）今主持校長會議，苗栗縣校長協會理事長邱廷岳在會中建議縣府重視校長健康問題及相關福利，縣長徐耀昌當場裁示，校長健檢費用由每年補助3500元提高到5000元。記者劉星君／攝影
分享
苗栗縣教育處今舉辦苗縣公私立中小學校長會議。記者劉星君／攝影
苗栗縣教育處今舉辦苗縣公私立中小學校長會議。記者劉星君／攝影
分享

徐耀昌苗栗縣加班費

相關新聞

苗140線又見石虎路殺 苗縣今年發生16起路殺事件

2019-08-22 17:27

「胖周瑜」鄭文燦自爆：兒子看婚紗照認不得爸爸

2019-08-22 16:11

中壢社區營造計畫 包裝在地故事翻轉最醜車站

2019-08-22 15:22

初選落馬告對手賄選不起訴 陳賴素美不排除脫黨參選

2019-08-22 14:15

聯結車博士范文鴻參選竹縣立委 鄭朝方挺：樂觀其成

2019-08-22 13:58

竹縣擴大補助住警器5千個 楊文科今到民宅示範安裝

2019-08-22 13:36

蘆竹這路口好危險 25日起一左轉就取締罰款

2019-08-22 12:35

今起竹縣可用手機找路邊停車位 找車位至少縮短10分鐘

2019-08-22 12:25

抽1.5噸水肥竟超收8公噸價 消費者提申訴

2019-08-22 12:05

取締難…桃園推公車亭禁菸 台中4年零開罰

2019-08-21 23:50

陸上衝浪？石門水庫8行程運動Fun漫遊

2019-08-21 23:44

社宅包租代管 桃竹竹苗九月推3200戶

2019-08-21 23:30

林智堅直播賣台南文旦 1500箱不夠賣

2019-08-21 23:15

勵馨推「家分題」桌遊 教學生從玩中認識性平

2019-08-21 23:07

影／去年大爆滿 客家歌手演唱會24日上午開放索票

2019-08-21 20:11

日本自由民主黨青年局訪桃 鄭文燦當地陪

2019-08-21 19:17

林智堅、黃偉哲直播促銷台南文旦 1500箱不夠賣

2019-08-21 18:30

小小農夫下田 苗栗家扶中心體驗營創造多贏

2019-08-21 17:39

苗栗縣立委選情 民進黨海線徵召縣議員羅貴星

2019-08-21 17:14

竹科親子DIY 廢棄木頭變身超可愛原木娃娃盆栽

2019-08-21 16:35

桃園農田水利會百年運動會 日本南薩土地改良區祝賀

2019-08-21 16:06

石門水庫「運動Fun漫遊」8種新遊程 陸上可衝浪

2019-08-21 15:55

中秋節前傳喜訊 通霄鎮社福金今年加碼至500元

2019-08-21 15:48

林智堅鄭宏輝帶路 黃偉哲大啖新竹人氣小吃石家魚丸

2019-08-21 13:43

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

頭皮發麻！屋內垃圾堆成山臭氣沖天 女嬰竟安睡一旁

2019-08-21 18:16

蘆竹這路口好危險 25日起一左轉就取締罰款

2019-08-22 12:35

彰化大型超市又要少一間 裕毛屋凱福登營業到920

2019-08-22 12:09

韓國瑜因公祭才遲到？地方人士：韓待半小時離去

2019-08-22 16:22

從菜市場擺攤到開觀光工廠 宏裕行感念貴人「花枝伯」

2019-08-21 19:18

聯結車博士范文鴻參選竹縣立委 鄭朝方挺：樂觀其成

2019-08-22 13:58

國際奧林匹亞競賽 中一中抱3金1銀

2019-08-21 23:35

不只水上草原 屏東排灣石板屋遺址也遭闖 耆老：是大忌

2019-08-22 07:49

日本自由民主黨青年局訪桃 鄭文燦當地陪

2019-08-21 19:17

變乾淨！不捨女嬰睡垃圾堆 軍人、志工幫忙清家園

2019-08-22 16:44

陸客不來放無薪假 花蓮觀光業者：補助促國旅市場

2019-08-21 18:18

達文西機械臂是很夯的名詞 秀傳現場展示讓民眾開眼界

2019-08-21 22:17

影／宜蘭這裡5年半交通噩夢終結了！明天上午10點通車

2019-08-22 12:06

愛南澳旅遊 蘇花改秘境聽音樂喝咖啡乘獨木舟淨海

2019-08-22 07:48

雲林列豪雨天然災害救助地區 新增4類可申請

2019-08-21 19:19

今起竹縣可用手機找路邊停車位 找車位至少縮短10分鐘

2019-08-22 12:25

四五年級生懷舊零嘴 台灣栗子「蘋婆」正產季

2019-08-22 14:58

上億教室整合器反更複雜？ 新北教育局坦言有改善空間

2019-08-21 20:06

捷運、都更並進 新北21站市容翻身

2019-08-21 23:53

影／去年大爆滿 客家歌手演唱會24日上午開放索票

2019-08-21 20:11

偏遠村落沒超商速食 漢寶村彩繪「大漢堡」過乾癮

2019-08-22 13:40

初選落馬告對手賄選不起訴 陳賴素美不排除脫黨參選

2019-08-22 14:15

林智堅、黃偉哲直播促銷台南文旦 1500箱不夠賣

2019-08-21 18:30

飽受政治壓力？ 侯友宜唱了...「堅持」

2019-08-21 22:38

台中二選區舊照超有梗！右昌在左營vs連環泡被瓜哥巴頭

2019-08-21 23:06

彰化最髒海岸 清掃30多天甩惡名

2019-08-21 23:37

交通信號桿40年終更新 新莊住戶鬆了一口氣

2019-08-21 19:08

草屯游泳池委外遭棄標 公所明起免費開放1個月

2019-08-22 17:04

「轉眼就積水」午後瞬間暴雨 雙北傳災情

2019-08-21 23:09

「胖周瑜」鄭文燦自爆：兒子看婚紗照認不得爸爸

2019-08-22 16:11

中和星光電影院獨漏秀安區？區公所：將在9月舉辦

2019-08-21 22:30

北埔鄉南坑村長補選 前村長葉貴霖登記

2019-08-22 15:46

影／鬼月必看！大士爺祭逛鬼屋喝咖啡、聽異聞

2019-08-22 07:51

影／馬崗觀景台展覽開幕 到極東景點欣賞無敵海景

2019-08-22 14:54

民雄大士爺 信眾膜拜會點頭

2019-08-21 23:50

我們要和總統吃一樣的！彰化貓鼠麵推出總統套餐

2019-08-22 14:14

19件海砂屋改建八字沒一撇 北市劃都更地區降送審門檻

2019-08-22 13:22

影／路燈電線裸露、擅伐路樹 台鐵違法坦承疏失

2019-08-22 15:12

令人羨慕！上班直接把孩子給公司照顧

2019-08-22 16:00

9月2日起台北市府轉運站、景美夜市周邊機車格開始收費

2019-08-22 13:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top