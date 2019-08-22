校長、候用校長因病猝逝 徐耀昌允諾健檢費提高到5千

2019-08-22 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣公私立中小學校長會議今在西湖度假村舉行，今年4、5月苗縣發生校長、候用校長因病猝逝，苗栗縣校長協會理事長邱廷岳在會中建議縣府重視校長健康問題及相關福利，縣長徐耀昌當場裁示，校長健檢費用由每年補助3500元提高到5000元。

苗縣公私立中小學校長會議今在西湖度假村舉行，縣內160所中小學齊聚，會中由教育處長徐永鴻帶領團隊說明新學期推動各項措施，針對教育與人文發展、新興毒品防制等議題，深入討論與交流。

由於今年4、5月間苗栗縣發生一名校長及一名候用校長因病猝逝，苗栗縣校長協會理事長邱廷岳在會中建議縣府重視校長健康問題及相關福利，盼提高每年健檢費用及未休假加班費天數。徐耀昌當場裁示校長健檢費用由每年補助3500元提高至5000元，至於提高未休假加班費天數部分，只要學校有重大工程及公務影響休假，皆可提報教育處，視情況酌予提高。

徐耀昌提醒校長們用心治校之餘，要照顧好身體健康以及調適壓力，感謝校長用心辦學，苗栗學子近年來參加全國賽及國際賽成績優異，表現有目共睹。