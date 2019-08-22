表現亮眼 台灣國際創新發明競賽龍華師生奪6獎

2019-08-22 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



2019台灣國際創新發明暨設計有不少國家，總計160隊選手相互競爭，今日成績揭曉，龍華科技大學師生共獲得1金2銀4銅，其中6個獎項更由該校五專生榮獲，展現龍華科大扎實的技術與雄厚研發實力，表現相當亮眼。

台灣國際創新發明暨設計競賽由台灣知識創新學會主辦，每年均吸引逾百支隊伍參賽，其中不乏已在國內外發明競賽獲獎的優秀隊伍，今年更是競爭激烈，有來自台灣、中國、哥倫比亞等國共160隊參賽。化材系教授宋大崙及李九龍，指導學生林瑋格、周宏儒及李御豪做出「利用脈衝電壓蝕刻製作高深寬比之孔」，用304不鏽鋼基材蝕刻在50mm x 50mm x 70μm製作深7μm的孔洞，可做為光通道，用途廣泛，獲得評審高度肯定，一舉奪下金牌殊榮。

此外，宋大崙、李九龍還指導五專生曹睿桓、李威德、鄭宇廷、周品敦，作品「感應式飲水機」是運用紅外線及超音波感測器，分別偵測杯高及杯內水位，注水達到預設值後自動停止，大幅提高飲用水衛生並適用於任何場所，獲得銀牌佳績；另，教授宋大崙及趙娟黛指導五專生張博勛、余柏均、周于濠、邱柏維，作品「真空封口裝置」也同獲銀牌。

獲得銅牌則有4件作品，分別為教授宋大崙及李九龍指導五專生溫冠柏、徐晨陽、李佳憲、王翊齊，作品「飲料吸管(低成本環保吸管」、教授賴鈺晶及宋大崙指導五專生涂箴揚、林瑞嘉、林正傑、劉駿睿，作品「智慧溫控致冷衣」、教授宋大崙指導五專生姚舜邦、黃羽薇、藍慧如、曾品叡，作品「髮捲之結構」、教授李九龍及宋大崙指導五專生曹睿桓、李威德，作品「衣物之結構」。