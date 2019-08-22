聯新國際醫院小小好客夏令營 結合醫學與客家文化

2019-08-22 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



聯新國際醫院在暑假結束開學前，與桃園市客家事務局舉辦「小小好客夏令營」，結合小小醫師營與客家文化體驗，透過客語解說人體器官與疾病、客家湯圓美食手作與營養揭密、輕鬆學客語闖關團康遊戲，向學童宣導均衡飲食等保健常識。

桃園市客家人口多，是全台「客家第一庄」，聯新國際醫院長期致力推展客家文化，今天結合醫學與客家元素，舉辦小小好客夏令營突顯在地特色，善盡社會責任。

營隊活動獲桃園市政府客家事務局及衛生局贊助協辦，讓小朋友更關心這片土地，客家文化向下扎根。50名國小中高年級學童，戴著客家花布領巾，進行客語宣誓，為夏令營活動揭開序幕。

桃園市政府客家局長何明光表示，夏令營結合客家和醫療相當特別，聯新國際醫院總院長張煥禎，是財團法人桃園市客家文化基金會董事，醫院成立客家文化推廣委員會，推廣客語門診，讓鄉親就醫時溝通無障礙。多學一種語言就多一種能力，期待學員能在夏令營課程中學習客語及認識醫療知識。

聯新國際醫院副院長吳清平表示，醫院結合社區醫療診所，桃園客家重要生活圈深耕數10年，打造全方位友善客語就醫環境，首創客語服務門診，讓病人能以客語跟醫師對談，感覺更親切，並且能清楚描述症狀，拉近醫病距離。

營隊活動，安排小兒科主任薛常威醫師，講解器官與疾病的客語用法，學員中有不少是粉絲病人，覺得薛醫師變身老師倍感親切。薛常威表示，有些高齡長輩習慣講客語，對於病痛描述和症狀的中文表達並不流利或不完整，小朋友學會這方面的客語說法，是相當實用與生活化，在家可以幫忙照顧爺爺奶奶。

營養科陳美芳科長表示，客家美食通常給人，口味偏重和油膩印象，如果改變料理卻可能失去客家特有風味，因此不妨從食材選擇和烹飪方式來調整，讓客家美食也可以很健康。

陳美芳建議，食材儘量挑選天然、新鮮和良好品質，不過度烹煮，避免長時間高溫；肉類挑選油脂較少的瘦肉部位，減少加工品和人口調味品。在飲食方面，可以減少鈉鹽量的攝取，多吃蔬菜補充纖維質，熱量高的湯圓建議淺嚐即可，如此就可以同時兼顧美食與健康。