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苗140線又見石虎路殺 苗縣今年發生16起路殺事件

2019-08-22 17:27聯合報 記者劉星君╱即時報導

苗栗縣140線又傳石虎路殺，21日晚間8點多，苗縣府農業處接獲民眾通報，在140線23.5K段，發現一隻公石虎遭路殺，這是苗縣今年發生第16件石虎遭路殺事件，其中在140線道周遭就發生6件。

苗縣府農業處指出，已委託研究團隊針對近期苗140線道周邊路殺展開研究調查，並取得卓蘭鎮公所共識，將140線23公里到25.5公里綠籬做局部清除，還給石虎穿越馬路前必要的安全緩衝區。

縣府農業處指出，140線已是全國石虎路殺最高的公路，不得不承認石虎不斷地死去，未落實公共工程生態檢核是主要原因。

農業處指出，昨晚死亡的石虎，今已請台北市立動物園取精，精液品質良好，遺體將交由國立屏東科技大學研究利用。這也是苗栗第二隻石虎遭路殺後，成功取得精液，對於石虎的復育保存希望。

苗栗縣議員陳品安在苗栗縣石虎保育自治條例遭議會退回後，要求縣府相關單位興辦公共工程開發面積、或新闢拓寬道路，達一定規模者，應在規劃初期及施工階段，向石虎生態保育專家諮詢，採取對環境友善施工法。雖然石虎保育自治條例遭退回，縣府仍要求所處機關（單位）落實辦理，並公布保育專家名冊，提供業務單位諮詢。

農業處指出，林務局近期將補助苗縣府辦理140線道路設置提醒車輛減速的大型LED路殺警示牌，及能折射車輛燈光，讓石虎遲滯穿越公路的警示動物用光學儀器。縣府也已委託研究團隊針對近期路殺展開研究調查，並取得卓蘭鎮公所的共識，很快就要將140線23公里到25.5公里綠籬做局部清除，還給石虎穿越馬路前必要的安全緩衝區。

苗140線23.5公里路段21日晚間發生石虎遭路殺事件，是今年第16起石虎遭路殺...
苗140線23.5公里路段21日晚間發生石虎遭路殺事件，是今年第16起石虎遭路殺，也是苗140線周圍今年發生第6起石虎遭路殺。圖／苗縣府提供
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石虎苗栗縣屏東

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