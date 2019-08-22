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竹北火警噬命 縣府推廣住宅警報器

2019-08-22 16:43中央社 新竹縣22日電

新竹縣竹北市日前深夜火警，因屋主未裝設住宅警報器，無法偵測濃煙發出警報，導致屋主逃命不及，2人死亡。新竹縣長楊文科今天表示，家中務必安裝住警器，提升居家安全。

新竹縣政府今年補助安裝住警器數量增至5000個，楊文科今天親自向民眾示範安裝住警器。他說，為守護民眾居家安全，縣府提供免費安裝住警器服務，截至今天仍有2200個名額能申請，歡迎民眾多加申請。

新竹縣消防局長孫福佑今天指出，日前竹北市透天厝火警，造成2人罹難，經調查屋主未裝設住警器，且發生時間在深夜，若有裝設住警器，就能及時偵測濃煙發出警報，或許能救回2條生命。

孫福佑說，警報設備分為2種，大樓等集合住宅已有使用系統式火警自動警報設備，不過，其他一般住家因未有火警自動警報等相關設備，則應裝設住警器。

他指出，現在透過賣場或網路等通路，有販售方便安裝、電池壽命長達10年的住警器，價格也便宜，最重要是萬一真的有火警，能及時發現、反應並逃生，讓損害降到最低 。

孫福佑說，新竹縣在民國107年度建築物火災件數計190件，其中安裝火災警報相關設備35件，安裝比率僅占18.4％，顯見火災警報相關設備安裝比率仍偏低。他感謝楊文科上任後推動住警器補助專案，不少熱心企業等響應贊助，也強化民眾安裝住警器動機。

孫福佑指出，新竹縣從民國102年推行以來，已超過20多起受惠住警器成功預警案例。今年度專案住警器每戶限領1個，以獨居老人、低收入戶等為優先補助對象。另外，若為30年以上住宅、或曾發生火災者，也能向轄區消防分隊提出申請。

住宅用火災警報器可偵測濃煙或高溫，在火災初期發出警報聲。示意圖／台北市消防局提供
住宅用火災警報器可偵測濃煙或高溫，在火災初期發出警報聲。示意圖／台北市消防局提供
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新竹火災

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